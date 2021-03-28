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Gaziantep'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep Şahinbey'de 37 yaşındaki Şerif H.'nin sürücüsü olduğu araç kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi can verirken, 7 kişi yaralandı.

28 Mart 2021 Pazar 21:20
Gaziantep'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 7 kişinin yaralandığı trafik kazaGaziantep Şahinbey'de akşam saatlerinde yaşandı.

Gelen haberlere göre 37 yaşındaki Şerif H.'nin sürücüsü olduğu özel otomobil karayolunda seyir halindeyken, srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve karşı yöne geçerek, 28 yaşındaki Şakir D.'nin sürücüsü olduğu otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şerif H.kullandığı araç 4-5 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

1 kişi can verdi , 7 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazaya karışan iki araç içinde bulunan toplam 8 kişinin yaralandığını tespit etti. 

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak Şerif H. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 21:20
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKaza
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