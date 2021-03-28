Gaziantep'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

1 kişinin can verdiği, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası Gaziantep Şahinbey'de akşam saatlerinde yaşandı.
Gelen haberlere göre 37 yaşındaki Şerif H.'nin sürücüsü olduğu özel otomobil karayolunda seyir halindeyken, srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve karşı yöne geçerek, 28 yaşındaki Şakir D.'nin sürücüsü olduğu otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şerif H.kullandığı araç 4-5 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.
1 kişi can verdi , 7 kişi yaralandı
Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak Şerif H. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 28.03.2021 21:20