Gaziantep'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

1 kişinin can verdiği, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası Gaziantep Şahinbey'de akşam saatlerinde yaşandı.

Gelen haberlere göre 37 yaşındaki Şerif H.'nin sürücüsü olduğu özel otomobil karayolunda seyir halindeyken, srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve karşı yöne geçerek, 28 yaşındaki Şakir D.'nin sürücüsü olduğu otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şerif H.kullandığı araç 4-5 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

1 kişi can verdi , 7 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazaya karışan iki araç içinde bulunan toplam 8 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak Şerif H. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.