Gaziantep'te evine çağırdığı arkadaşını öldürdü

Gaziantep ilinde bulunan Yukarıbayır Mahallesinde ailesi ile birlikte oturan Umut Akturan, arkdaşı Murat Ö.’nün evine gittiler. Kısa zaman sonra iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavga sonrasında evden ayrılmak İsteyen Umut Akturan, arkadaşı Murat Ö. silahla tehdit etti ve sonrasında ensesinden vurdu.

Umut Akturan kurtarılamadı

Silah seslerinin duyan bina sakinleri polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Umut Akturan ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede de yapılan müdahaleler sonucunda da Umut Akturan kurtarılamadı ve vefat etti. Çiçekçilik yaptığı öğrenilen Umut Akturan’ın cenazesi otopsinin sonrasında ailesine teslim edildi.

Katil tutuklandı

Arkadaşını vurup kaçan Murat Ö. polis ekiplerin takibi sonucunda saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin sonrasın adliyeye sevk edilen Murat Ö. tutuklanıp cezaevine gönderildi.