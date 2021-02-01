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Gaziantep'te elektrikli battaniyeden çıkan yangın yaşlı adamın ölümüne neden oldu!

Gaziantep'te yaşlı bir vatandaş ısınma ihtiyacını gidermek için kullandığı elektrikli battaniyenin yanması sonucu çıkan dumanlardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirtti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:36
Gaziantep'te elektrikli battaniyeden çıkan yangın yaşlı adamın ölümüne neden oldu!
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Gaziantep’te Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangın Yaşlı Bir Adamın Ölümüne Neden Oldu!

Gaziantep’te gece ısınmak için yatağının altına koyduğu elektrikli battaniyeden çıkan yangın sonucu yaşlı bir vatandaş hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Hasan Yavuz kullandığı elektrikli battaniyede küçük çaplı yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşular olay yerine İtfaiye ekiplerini çağırdı. Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan zehirlendiği kanısına varılan yaşlı adamın öldüğünü belirtti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Hasan Yavuz’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.  



Son Güncelleme: 01.02.2021 22:36
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Gaziantep YangınElektrikli Battaniye YangınıGaziantep
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