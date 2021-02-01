Gaziantep'te elektrikli battaniyeden çıkan yangın yaşlı adamın ölümüne neden oldu!

Gaziantep’te Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangın Yaşlı Bir Adamın Ölümüne Neden Oldu!

Gaziantep’te gece ısınmak için yatağının altına koyduğu elektrikli battaniyeden çıkan yangın sonucu yaşlı bir vatandaş hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Hasan Yavuz kullandığı elektrikli battaniyede küçük çaplı yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşular olay yerine İtfaiye ekiplerini çağırdı. Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan zehirlendiği kanısına varılan yaşlı adamın öldüğünü belirtti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Hasan Yavuz’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.