Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı denetimleri de ülke çapında tüm illerde hızla devam ediyor.
Vatandaşların ekmek almak veya markete gitmek için dışarı çıktıklarını söylemesi üzerine Zeybek, vatandaşların suçlarını itiraf ettirdi. Söz konusu kişilere idari para cezası verildi.
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek son olarak trafik denetimlerine katıldı ve sürücülerden izinsiz olarak dışarı çıkanlara ceza yazılması talimatını verdi.
Son Güncelleme: 20.12.2020 15:09