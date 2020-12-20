Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı denetimleri de ülke çapında tüm illerde hızla devam ediyor.

Son olarak’te bir vatandaş ekmek almak bahanesiyle sokağa çıkarken, söz konusu kişi Gaziantep Emniyet Müdürü’e yakalandı. Denetimler kapsamında polis memurlarıyla birlikte denetimlere katılan Emniyet Müdürü Zeybek, bir vatandaşı sokakta yürüdüğü görüp yanına gitti. Sokağa çıkan vatandaşların bahaneleri ise oldukça ilginçti.

Vatandaşların ekmek almak veya markete gitmek için dışarı çıktıklarını söylemesi üzerine Zeybek, vatandaşların suçlarını itiraf ettirdi. Söz konusu kişilere idari para cezası verildi.

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek son olarak trafik denetimlerine katıldı ve sürücülerden izinsiz olarak dışarı çıkanlara ceza yazılması talimatını verdi.