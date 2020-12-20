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Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlere katıldı. Ekmek alma bahanesi ile sokağa çıkan vatandaşlar emniyet müdürüne yakalandı.

20 Aralık 2020 Pazar 15:09
Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı
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Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı denetimleri de ülke çapında tüm illerde hızla devam ediyor.

Son olarak Gaziantep’te bir vatandaş ekmek almak bahanesiyle sokağa çıkarken, söz konusu kişi Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e yakalandı. Denetimler kapsamında polis memurlarıyla birlikte denetimlere katılan Emniyet Müdürü Zeybek, bir vatandaşı sokakta yürüdüğü görüp yanına gitti. Sokağa çıkan vatandaşların bahaneleri ise oldukça ilginçti.

Vatandaşların ekmek almak veya markete gitmek için dışarı çıktıklarını söylemesi üzerine Zeybek, vatandaşların suçlarını itiraf ettirdi. Söz konusu kişilere idari para cezası verildi.

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek son olarak trafik denetimlerine katıldı ve sürücülerden izinsiz olarak dışarı çıkanlara ceza yazılması talimatını verdi.



Son Güncelleme: 20.12.2020 15:09
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYasakKORONACengiz Zeybek
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