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Gaziantep’te doğalgaz borusu tesisatı gibi patladı yaralılar var

Gaziantep’te bir evin doğalgaz tesisatı bomba gibi patladı. Çıkan patlamada yangın çıkarken o esnada iftar yapan aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:16
Gaziantep’te doğalgaz borusu tesisatı gibi patladı yaralılar var
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Gaziantep’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 2 katlı apartmanda akşam saatlerinde iftar yapan bir ailenin evinde gaz sıkışması sonucunda bir patlama gerçekleşti. Patlama sonucunda aile bireyleri hemen kendilerinin dışarı atarken patlama sonucunda yangın çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden müdahale ederek söndürdü. Yaşanan yangın sonrasında çıkan dumandan etkilenen aile bireylarinden 3 kişi sağlık ekipleri gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yaşana patlama ile ilgili polis ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepPatlama
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