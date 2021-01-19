Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

2 çocuğun hayatını kaybettiği feci yangın olayı bugün Gaziantep Nizip'te yaşandı.

İlçedeki bir mahallede bulunan binanın giriş katındaki dairede henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde alevlerin sardığı evi gören mahallenin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine hemen itfaiye ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler evin içine girerek yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Evin kapısnın kırarak içeri giren ekipler yerde yaşları 2 ve 4 olan kardeş olduğu düşünülen iki çocuğu yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ancak talihsiz çocukları tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler yangın sonrasında soruşturma başlatarak evde incelemelerde bulundu. Hazırlanan raporda yangının çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor.