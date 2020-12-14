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Gaziantep'te aynı aileden gruplar arasında silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te Selimiye Mahallesi'nde aynı aileden olan iki grup arasında önce telefonda başlayan kavga büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucunda üç kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:58
Gaziantep'te aynı aileden gruplar arasında silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep’te aynı aileden olan iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda üç kişi yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi’nde yaşanan olayda aynı aileden olan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Telefonda başlayan tartışma büyüyünce bir arayan gelen kişiler av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlar sonucunda dört kişi yaralanırken yaralılardan 42 yaşındaki Neyşan Gezer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Menekşe ve Celal Gezer’in tedavisi sürerken iki kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:58
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepSelimiyeKavga
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