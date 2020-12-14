Gaziantep'te aynı aileden gruplar arasında silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep’te aynı aileden olan iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda üç kişi yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti.

Akşam saatlerindeMahallesi’nde yaşanan olayda aynı aileden olan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayıçıktı. Telefonda başlayan tartışma büyüyünce bir arayan gelen kişiler av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlar sonucunda dört kişi yaralanırken yaralılardan 42 yaşındaki Neyşan Gezer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Menekşe ve Celal Gezer’in tedavisi sürerken iki kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.