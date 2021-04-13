Gaziantep'te acı olay! Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği acı olay dün akşam saatlerinde Gaziantep Nurdağı ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşamını sürdüren yabancı uyruklu Hadri, ailesinin 4 yaşındaki çocukları Omar Hadri, 1.katta bulunan evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada aniden dengesini kaybedip, zemine düştü.

Küçük çocuklarının beton zemine düştüğünü fark eden anne baba ağır yaralanan çocuklarını hemen kendi araçlarıyla devlet hastanesine kaldırdı.

Tüm çabalara arğmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan çocuk, ilerleyen saatlerde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.