Gaziantep'te acı olay! Balkonda oyun oynarken düşen çocuk öldü

4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olay bugün sabah saatlerinde Gaziantep Şehitkamil ilçesinde yaşandı.

Aynı yerden daha önce düşmüş ve yaralanmış

Gelen haberlere göre ilçedeki apartmanın 3.katında bulunan evlerinin balkonunda oyun oynayan 4 yaşındaki Ezda Bilgiç aniden balkondan aşağıya düştü. Talihsiz çocuğun 3.kattan aşağına çakıldığını gören mahalleli durumu hemen polis ekiplerine ve 112 sağlık personeline bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye gelen sağlık personeli yaptıkları incelemede Bilgiç'in ağır yaralandığını tespit etti. Ezda Bilgiç yapılan ilk müdahaleden sonra hemen hastaneye kaldrıldıl ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.4 yaşındaki çocuk daha sonra otopsi işlemi için adli tıp kurumuna kaldırdıldı.Küçük Ezda’nın annesi ve babası ise Adli Tıp Kurumu önünde fenalaşarak, sinir krizi geçirdi.

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden küçük çocuğun, 6 ay önce de aynı balkondan aşağıya düştüğü ve olayı yaralı olarak atlattığı ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek Gaziantep Asri Mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.