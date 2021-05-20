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Gaziantep Şahinbey'de otomobil devrildi: 4 yaralı!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yokuş aşağı gittiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilin karıştığı kaza sonucu sürücü ve yanındaki 4 kişi yaralandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:34
Gaziantep Şahinbey'de otomobil devrildi: 4 yaralı!
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yokuş aşağı gittiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaşanan olay, Abdurrahman Doğan kontrolündeki 27 UM 828 plakalı otomobilin Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Cadddesi Tutluk mevkiinde yokuş aşağı inerken devrildi. Yaşanan kazada sürücü ve yanındaki 3kişi yaralandı.Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavileri yapılmak üzere sevklerini sağladı. Yaşanan kazada yaralanan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:34
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GaziantepKazaKaza Haberi
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