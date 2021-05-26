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Gaziantep İslahiye'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilin karıştığı kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:38
Gaziantep İslahiye'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı!
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, K.A.’nın (29) kontrolündeki 80 AAG 182 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Türkbahçe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumun ağır olması nedeniyle yaralı sürücü İslahiye Devlet Hastanesinden Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Son Güncelleme: 26.05.2021 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıIslahiyeGaziantep
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