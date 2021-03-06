Gaziantep İslahiye'de orman yangını!

Gaziantep ilinin İslahiye ilçesinde yer alan ormanlık alanın 3 farklı noktasında yangın çıktı. Çıkan yangınlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonucunda söndürüldü. İslahiye'ye 12 kilometre uzaklıktaki Koçcağız Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 farklı noktasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alandaki alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan bölgeye 4 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi sevk edildi. Yangın çıkan bölgelerin sarp bölge olmasından dolayı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında zorluk yaşadı. Belediye’deki hoparlörden çıkan yangına mahallelinin de yardım etmesi istendi. Vatandaşlarında destek olduğu söndürme çalışmaları sonucu 1 saatlik söndürme çalışması sonucunda 3 farklı bölgede çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın sonucunda 7 dönümlük arazi zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkma nedeni hakkında çalışma başlattı.

İşte çıkan yangına ait bazı görüntüler;