Gaziantep halkı soba zehirlenmelerine karşı belediye tarafından bilgilendirildi!

Gaziantep Halkı Belediye Tarafından Soba Zehirlenmelerine Yönelik Bilgilendirildi!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinin gelmesiyle beraber vatandaşları soba kurulumu ve olası zehirlenmeler konusunda Gaziantep halkını bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey'e bağlı Vatan, Güzelvadi, Çamlıca, 60. Yıl ve Şehitkamil'deki Mevlana ve Eyüp Sultan mahallelerinin sakinlerini ziyaret etti.

Evlerde ısınma amaçlı kurulumu yanlış yapılan sobalar konusunda vatandaşlar uyarıldı, sobanın doğru kullanımı hakkında doğru bilgilerle vatandaşlar bilgilendirildi.

Soba zehirlenmeleri genel olarak yanlış kurulumlardan veya kullanımdan kaynaklanması konusuna dikkat çeken ekipler, vatandaşlara gece yatarken sobaya kömür ilave edilmesinin çok yanlış ve sıklıkla yapılan bir hata olduğunu ve bunu yapmamaları konusunda uyarıda bulundular.

İtfaiye ekiplerinin vermiş olduğu bilgilere göre bu bilgilendirmelerden vatandaşların memnun olduklarını ve artık soba kurulumunu doğru yapacaklarını dile getirdiklerini aktardılar.