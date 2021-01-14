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Gaziantep askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İnternet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.

14 Ocak 2021 Perşembe 03:24
Gaziantep askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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 Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.

ARABAN ASKERLİK ŞUBESİ      

    

Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP

Tel: 0.342.336 08 69

Faks: 0.342.338 89 93

sehitkamil_as_sb@msb.gov.tr

ISLAHİYE ASKERLİK ŞUBESİ     

     

Adres: Çamlıca Mah. İstasyon Cad. İslahiye/GAZİANTEP

Tel: 0.342.862 10 08

Faks: 0.342.862 31 23

islahiye_as_sb@msb.gov.tr

KARKAMIŞ ASKERLİK ŞUBESİ

     

Adres: Fevkani Mah. Gaziantep Cd. No:77 Nizip/GAZİANTEP

Tel: 0.342.517 54 49

Faks: 0.342.517 14 88

nizip_as_sb@msb.gov.tr

NİZİP ASKERLİK ŞUBESİ 

Adres: Fevkani Mah. Gaziantep Cd. No:77 Nizip/GAZİANTEP

Tel: 0.342.517 54 49

Faks: 0.342.517 14 88

nizip_as_sb@msb.gov.tr

NURDAĞI ASKERLİK ŞUBESİ       

Adres: Çamlıca Mah. İstasyon Cad. İslahiye/GAZİANTEP

Tel: 0.342.862 10 08

Faks: 0.342.862 31 23

islahiye_as_sb@msb.gov.tr

OĞUZELİ ASKERLİK ŞUBESİ    

     

Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP

Tel: 0.342.336 08 66

Faks: 0.342.338 97 68

sahinbey_as_sb@msb.gov.tr 

ŞAHİNBEY ASKERLİK ŞUBESİ  

     

Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP

Tel: 0.342.336 08 66

Faks: 0.342.338 97 68

sahinbey_as_sb@msb.gov.tr

ŞEHİTKAMİL ASKERLİK ŞUBESİ   

Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP

Tel: 0.342.336 08 69

Faks: 0.342.338 89 93

sehitkamil_as_sb@msb.gov.tr

YAVUZELİ ASKERLİK ŞUBESİ        

Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP

Tel: 0.342.336 08 69

Faks: 0.342.338 89 93

sehitkamil_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 14.01.2021 03:24
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Anahtar Kelimeler:
Askerlik şubesiGaziantep
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