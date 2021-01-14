Gaziantep askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.
ARABAN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP
Tel: 0.342.336 08 69
Faks: 0.342.338 89 93
sehitkamil_as_sb@msb.gov.tr
ISLAHİYE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çamlıca Mah. İstasyon Cad. İslahiye/GAZİANTEP
Tel: 0.342.862 10 08
Faks: 0.342.862 31 23
islahiye_as_sb@msb.gov.tr
KARKAMIŞ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Fevkani Mah. Gaziantep Cd. No:77 Nizip/GAZİANTEP
Tel: 0.342.517 54 49
Faks: 0.342.517 14 88
nizip_as_sb@msb.gov.tr
NİZİP ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Fevkani Mah. Gaziantep Cd. No:77 Nizip/GAZİANTEP
Tel: 0.342.517 54 49
Faks: 0.342.517 14 88
nizip_as_sb@msb.gov.tr
NURDAĞI ASKERLİK ŞUBESİ
Tel: 0.342.862 10 08
Faks: 0.342.862 31 23
islahiye_as_sb@msb.gov.tr
OĞUZELİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP
Tel: 0.342.336 08 66
Faks: 0.342.338 97 68
sahinbey_as_sb@msb.gov.tr
ŞAHİNBEY ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP
Tel: 0.342.336 08 66
Faks: 0.342.338 97 68
sahinbey_as_sb@msb.gov.tr
ŞEHİTKAMİL ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP
Tel: 0.342.336 08 69
Faks: 0.342.338 89 93
sehitkamil_as_sb@msb.gov.tr
YAVUZELİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Beyazlar Mah. Mühendis Evler Sk. Hikmet Delibaş Kışlası Şahinbey/GAZİANTEP
Tel: 0.342.336 08 69
Faks: 0.342.338 89 93
sehitkamil_as_sb@msb.gov.tr