Gaziantep askere kaç gönderiyor? 2021 Gaziantep merkez ve ilçeleri celp dönemleri

MSB, Gaziantep iline bağlı 9 ilçeye hangi tarihlerde kaç asker alınacağını yayınladığı liste ile açıkladı. Yayınlanan listede; Araban, Oğuzeli, Şahinbey, Yavuzeli ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler 3 tertip şeklinde Ağustos ayı içinde, Karkamış ve Nizip ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler 4 tertip şeklinde Kasım ayı içinde, Nurdağı ile İslahiye ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler 1 tertip şeklinde Şubat ayı içinde, Şehitkamil ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler ise 2 tertip şeklinde Mayısıs ayı içinde askere alınacaklar.

Gaziantep askerlik celp tarihleri

Nurdağı ilçesi - Şubat ayı celbinde

İslahiye ilçesi - Şubat ayı celbinde

Şehit Kamil ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Araban ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Oğuzeli ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Şahinbey ilçesi -Ağustos ayı celbinde

Yavuzeli ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Karkamış ilçesi - Kasım ayı celbinde

Nizip ilçesi - Kasım ayı celbinde