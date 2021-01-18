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Gaziantep askere kaç gönderiyor? 2021 Gaziantep merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Gaziantep il nüfusuna kaydı bulunan ve askere gidecek olan 2001 yılı doğumlu yükümlüler, askere kaç tertip gidecekleri merak ediyorlar. İşte detaylar!

18 Ocak 2021 Pazartesi 02:02
Gaziantep askere kaç gönderiyor? 2021 Gaziantep merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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 MSB, Gaziantep iline bağlı 9 ilçeye hangi tarihlerde kaç asker alınacağını yayınladığı liste ile açıkladı. Yayınlanan listede; Araban, Oğuzeli, Şahinbey, Yavuzeli ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler 3 tertip şeklinde Ağustos ayı içinde, Karkamış ve Nizip ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler 4 tertip şeklinde Kasım ayı içinde, Nurdağı ile İslahiye ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler 1 tertip şeklinde Şubat ayı içinde, Şehitkamil ilçe nüfusuna kaydı bulunan yükümlüler ise 2 tertip şeklinde Mayısıs ayı içinde askere alınacaklar.

Gaziantep askerlik celp tarihleri

 

Nurdağı ilçesi - Şubat ayı celbinde

İslahiye ilçesi - Şubat ayı celbinde

Şehit Kamil ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Araban ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Oğuzeli ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Şahinbey ilçesi -Ağustos ayı celbinde

Yavuzeli ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Karkamış ilçesi - Kasım ayı celbinde

Nizip ilçesi - Kasım ayı celbinde



Son Güncelleme: 18.01.2021 02:02
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepAskerMerkezIlçeCelp
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