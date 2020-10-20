Gazeteler manşetleri 20 Ekim 2020 Salı gazetelerin bugünkü manşetleri

20 Ekim 2020 Salı gazete manşetleri merakla araştırılmaya başlandı. Gazetelerin hangi konuları gündemlerine taşıdıkları ve Türkiye’de yayınlanan gazetelerin öne çıkardığı haberler ve başlıklar ortaya çıktı.
Bugün manşette ne var?
Türkiye ve uluslararası gündemde şuanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan şiddetli çatışmalar bulunuyor. Dağlık Karabağ bölgesinde kendi topraklarını almak isteyen Azerbaycan, Ermenistan’a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ermeni askerleri ise Azerbaycan’daki sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.
20 Ekim 2020 Salı gazete manşetlerine http://www.gazetemanset.com/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 20.10.2020 22:02