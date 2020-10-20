Gazeteler manşetleri 20 Ekim 2020 Salı gazetelerin bugünkü manşetleri

20 Ekim 2020 Salı gazete manşetleri merakla araştırılmaya başlandı. Gazetelerin hangi konuları gündemlerine taşıdıkları ve Türkiye’de yayınlanan gazetelerin öne çıkardığı haberler ve başlıklar ortaya çıktı.

Bugün manşette ne var?

Gazetelerin manşetleri içerisinde Türkiye’yi yakından ilgilendiren dünya, ekonomi, Türkiye gündemi, magazin ve daha pek çok şey bulunuyor. Başta siyasilerin aldığı önemli kararlar olmak üzere dış politikada yaşanan gelişmeler gazete manşetlerinde bulunuyor.

Türkiye ve uluslararası gündemde şuanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan şiddetli çatışmalar bulunuyor. Dağlık Karabağ bölgesinde kendi topraklarını almak isteyen Azerbaycan, Ermenistan’a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ermeni askerleri ise Azerbaycan’daki sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

20 Ekim 2020 Salı gazete manşetlerine http://www.gazetemanset.com/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.