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Gazeteci ve yapımcı Sevim Gözay hayatını kaybetti

Kültür ve yaşam gibi alanlarda yazdığı içerikler ile yakından tanıdığımız Sevim Gözay lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:08
Gazeteci ve yapımcı Sevim Gözay hayatını kaybetti
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Bir çok televizyon kanalında moderatörlük ve sunuculuk yapan, ekranların sevilen yüzü olan 48 yaşındaki Sevim Gözay bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Gözay bir süredir İStanbul Kartal'daki eğitim araştırma hastanesinde lenf kanseri tedavisi görüyordu. Gözay'ın ölüm haberi başta basın dünyası olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Öte yandan 48 yaşındaki gazeteci  2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık görülmüştü. Ayrıca başarı gazetesi bir çok gazetede yaşam ve kültür alanına dair içerikler üretmiş ve binlerce kişiyi yazılarında buluşturmuştu. Ayrıca Gözay'ın 2013 ve 2015 yıllarında yazdığı  'Kasetten Canlı'  'Sinemaskop Randevular' adlı iki eseri bulunuyor. Başarılı yazar 2011 yılında ise 'Kızlar ve Babaları' isimli kitaba katkıda bulunmuştu.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:08
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Sevim GözayGazeteciGazeteci Sevim Gözay
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