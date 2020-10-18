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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Tanınan gazete yazarlarından olan Bekir Çoşkun, akciğer kanseri hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Ekim 2020 Pazar 23:18
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
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Tanınan gazete yazarı olan ve uzun süredir Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan 75 yaşındaki Bekir Coşkun akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Bekir Coşkun kanser hastalığına 2017 yılında yakalanmış ve o zamandan bu yana kanser tedavisi görüyordu.Bugün İstanbul'dan Ankara'ya giden usta yazar Bekir Coşkun artan şikayetleri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Usta yazar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bekir Coşkun'un yakın arkadaşı Emin Çölaşan usta gazetecinin sağlık durumunu 15 gün önce köşe yazısında paylaşmış ve Coşkun'un kanser hastalığının gerilediğini ancak artan ağrılarının onun keyfini kaçırdığını söylemişti.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

Şanlıurfa doğumlu olan Bekir Coşkun İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1974 yılında üniversite eğitimini tamamlayıp muhabir olarak göreve başladı. Günaydı, Sabah, Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet ve son olarak ta Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.



Son Güncelleme: 18.10.2020 23:18
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Anahtar Kelimeler:
Yazar Bekir çoşkunSözcü Yazarı Bekir çoşkun
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