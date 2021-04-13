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Gaz çıkarmak (osurmak), geğirmek, kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen şeylerden birisi de orucu nelerin bozup nelerin bozmadığıdır. Geğirmek ve kusmak gibi eylemlerin orucu bozup bozmadığı ise merak konusu oldu. Orucu bozan durumlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 22:48
Gaz çıkarmak (osurmak), geğirmek, kusmak orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber nelerin orucu bozduğu merak konusu oldu. Hangi eylemlerin ve durumların orucu bozduğu çok araştırıldı. En çok araştırılan durumlar arasında geğirmek, kusmak ve gaz çıkartmak da yer aldı. 

Geğirmek, kişinin elinde olmadan gerçekleştirdiği bir durum olduğundan dolayı ve herhangi bir yemek artığını bünyeden dışarı çıkartmadığı için orucu bozmamaktadır. Bir yemek artığı geldiği takdirde gelen artık yutulursa orucu bozar. Bilinçsiz bir şekilde yutkunulursa oruç bozulmaz.

Aynı şekilde kişi istemeden kustuğu zaman orucu bozulmaz. Ama kendini zorlayarak kusan kişi, “ağız dolusu” kustuğunda orucu bozulur. Gaz çıkarmak ise hiçbir şekilde orucu bozmamaktadır.

Oruçlu iken orucu bozan durumlar yemek, içmek ve cinsel ilişkiye girmek olarak bilinir. Sigara gibi maddelerin de oruçken içilmemesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 13.04.2021 22:48
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RamazanOrucun BozulmasıOrucu Bozan Durumlar
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