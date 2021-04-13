Gaz çıkarmak (osurmak), geğirmek, kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber nelerin orucu bozduğu merak konusu oldu. Hangi eylemlerin ve durumların orucu bozduğu çok araştırıldı. En çok araştırılan durumlar arasında geğirmek, kusmak ve gaz çıkartmak da yer aldı.
Aynı şekilde kişi istemeden kustuğu zaman orucu bozulmaz. Ama kendini zorlayarak kusan kişi, “ağız dolusu” kustuğunda orucu bozulur. Gaz çıkarmak ise hiçbir şekilde orucu bozmamaktadır.
Oruçlu iken orucu bozan durumlar yemek, içmek ve cinsel ilişkiye girmek olarak bilinir. Sigara gibi maddelerin de oruçken içilmemesi gerekmektedir.
Son Güncelleme: 13.04.2021 22:48