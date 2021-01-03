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Gasilhane imamının korona ayıbına soruşturma başlatıldı

Koronavirüs salgınından ölen kişileri yıkamak için cenaze yakınlarından 1000 TL isteyen gasilhane imamına soruşturma açıldı.

03 Ocak 2021 Pazar 17:55
Gasilhane imamının korona ayıbına soruşturma başlatıldı
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Aydın’da gasilhane imamı olarak görev yapan Lütfullah G.'nin koronavirüsü salgınından ölen kişilerin cenazelerini yıkamak için 650 TL ile 1000 TL arasında bir ücret istediği ortaya çıktı. Ölen kişinin yakınlarının şikayeti üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, imamın görev yerini değiştirerek hakkında soruşturma açtı.

Aydın Devlet Hastanesi'nin morg bölümün gasilhanesinde görev yapan imam Lütfullah G., Kovid-19'dan dolayı ölen kişilerin cenazelerini yıkamak için meftanın yakınlarından ücret talep ettiği iddiaları üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında 25 yıl gibi bir süredir imam olarak görev yapan Lütfullah G.’nin cenazenin virüslü olmasından dolayı yıkama ücreti olarak mefta yakınlarından 650 TL ile 1000 TL arası bir para istediği belirlendi. 

İmam G.'nin hastanedeki görev yeri değiştirilerek başka bir yere nakledilirken hakkında idari soruşturma açıldı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
Aydın Devlet HastanesiGasilhane ImamıKoronalı CenazeYıkama ücreti
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