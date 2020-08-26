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Gardırop detoksu nedir? Gardırop detoksu nasıl uygulanır?

Gardırop detoksu uygulayarak gereksiz eşyalarınızdan kurtulabilirsiniz. Merak ettiğiniz 'Gardırop detoksu nedir, gardırop detoksu nasıl uygulanır?' sorularının yanıtı ortaya çıktı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 03:27
Gardırop detoksu nedir? Gardırop detoksu nasıl uygulanır?
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Düzenli bir dolaba sahip olmak planlarınız arasında olsa da nereden başlayacağınızı daima iyi bir şekilde belirlemeniz gerekir. Bu noktada her yeni sezonda alınması gereken listelere yenileri ekleniyor. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz sezonlarında giydiğiniz kıyafetler gardıroplarınızda bulunuyor fakat giydiğiniz tişörtler çoğu zaman kaybolabiliyor.

İskandinav ülkeleri ve Japonya başta olmak üzere çok sayıda ülkede sadeleşme akımları eşyalarıyla duygusal bağ içerisinde olan Akdeniz kültürünü de etkilemeyi başardı. Söz konusu akımda dolabınızda yalnızca 10 parça eşyayla hayatınızı idame ettirebileceğiniz savunmaktadır. Bu noktada ihtiyaç duymadığınız kıyafetlerden kurtulabilirsiniz.


Dolabınız rahatladıkça siz de rahatlayacaksınız. Yeni kıyafetlerinizi ikinci el uygulamalar üzerinden satarak yeni kıyafetleriniz için de kaynak oluşturabilirsiniz. Giymediğiniz gömleklerinizi yakınlarınıza vermeniz veya atık kıyafetlerinizi geri dönüşüme vermeniz aynı zamanda büyük bir mutluluk yaşatacaktır.

Kalacak kıyafetlerinizi tespit edin

Üzerinize giydiğiniz kıyafet, gömlek, atlet, el çantaları ve spor ayakkabılar olmazsa olmaz parçalar arasında bulunabiliyorlar. Kıyafetlerinizi tespit ederken sadeleşmeye gayret etmelisiniz. Küçük – büyük, lekeli veya eski kıyafetleriniz dolabınızda gereksiz kalabalık yapabiliyor. Bu noktada aşınan çorapları, yırtık iç çamaşırlarını ve deforme ayakkabıları atabilirsiniz.

Kalan kıyafetlerinizi düzenleyin

Fazla kıyafetlerinizden kurtulup rahatladıktan sonra mevcut kıyafetlerinizi düzenlemeniz gerekir. Gardırobunuzu büyüklüğüne göre kutulayıp yedek depolama alanları kullanabilirsiniz. Fularlarınızı, şallarınızı aynı kutulara yerleştirip kutuya koyabilirsiniz. Böylelikle kombinlerinizi zenginleştirecek aksesuarları bulabilirsiniz. Açıkta bırakmış olduğunuz ayakkabıları, fularları ve diğer aksesuarları göz önünde bulundurabilirsiniz.

Aynı hatayı yapmayın

Tatmin edici süreç tamamlanması halinde kendinizi ödüllendirin. Lüzumsuz eşyalardan kurtulduktan sonra dikkat etmeniz gereken tek temel kural gereksiz eşyaları bulundurmamanız. Eski kaotik günlere dönmemeniz gerekir. Dolabınızı yeniden doldurmaya başladığınızda aldığınız her yeni eşyada bir eski eşyanızı dolabınızdan dışarı çıkarmalısınız. Böylelikle dolaplarınız daima sade ve düzenli kalabilir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 03:27
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Gardırop Detoksu
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