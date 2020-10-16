Garanti BBVA ne zaman personel alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir?

Özel bankalardan biri olan Garanti BBVA, ihtiyaç duyduğu departmanlar için dönem dönem personel alımı yapıyor. Türkiye’de birçok şubeye sahip olan Garanti Bankası, belirlediği şubeler için iş ilanları yayınlamaktadır. Bankacılık sektöründe ilerlemek isteyen kişiler, Garanti Bankası’nın resmi intenet sitesinde yer alan iş ilanlarını inceleyerek kendilerine en uygun pozisyon için başvurularını gerçekleştirebilirler.

Garanti BBVA ne zaman personel alımı yapılacak?

Garanti Bankası, her personel ilanı için özel tarihler belirlemiştir. 2020 yılında banka tarafından yayınlanan iş ilanları ile ilgili detaylı bilgileri Garanti Bankası’nın resmi intenet sitesini ziyaret ederek edinebilirsiniz.

Garanti BBVA personel alım şartları nelerdir?

Garanti Bankası’nın yapacağı personel alımlarında her departman için farklı nitelikler belirlenmiştir. Ancak bankanın aradığı kriterler genel olarak şu şekilde belirtilmiştir:

- Lisans, ön lisans ya da üniversite öğrencisi olmak

- 18 yaşını tamamlamış olmak

- 30 yaşını aşmamış olmak

- İlanın verildiği şehirde ikamet etmek

- İş disiplini yüksek olmak

- Takım çalışmasına ayak uydurmak

- İkna kabiliyeti yüksek, satış yapma becerisine sahip olmak

- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en az 2 yıllık tecilli olmak

Garanti BBVA iş başvurusu nasıl yapılır?

Garanti BBVA bünyesinde çalışmak isteyen kişiler ‘’ kariyer.garantibbva.com.tr ‘’ adresinde yer ilanlarını inceleyerek, kendilerine uygun pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, bankanın resmi intenet sitesi üzerinden yapıldığı için başvuru koşullarının dikkatli bir şekilde incelenmesi ve son başvuru tarihlerinin geçirilmemesi gerekmektedir. Sistemden yapılan başvurular insan kaynakları departmanı tarafından incelenerek, pozisyona uygun bulunan kişiler mülakata çağırılmaktadır. Mevcut adımları başarıyla geçen kişilere banka tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Garanti Bankası insan kaynakları iletişim

Garanti Bankası insan kaynakları departmanı ile iletişime geçmek istiyorsanız aşağıda belirtilen kanalları kullanabilirsiniz.

- Telefon: 0 (212) 318 18 18

- Web sitesi: garantibbva.com.tr

- E-mail: garantibankasi@hs02.kep.tr