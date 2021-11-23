Garanti Bankası zorunlu BES iptali işlemi nasıl yapılır ve cayma formu nedir?

Garanti Bankası aracılığı ile zorunlu olarak yapılan Bireysel Emeklilik Sistemi poliçelerinin iptal edilme işlemi, banka şubelerinin dışında intenet platformu üzerinde ya da telefon bankacılığı üzerinden de yapılabilmektedir. Garanti Bankası tarafından yapılan zorunlu BES iptal işlemlerinin yapılmasının ardından da yapılan bütün kesinti miktarları da poliçe sahibine iade edilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES ne demek?

Emekli olabilmek için düzenli bir şekilde birikim yapma ve tasarruf etme imkanı tanıyan BES, kişilerin geleceğe dair kurdukları hayallerinin gerçekleşmesi için yardımcı olmaktadır. Kişiye özel olarak planlanmakta olan tasarrufların ne zaman, nasıl ve ne şekilde değerlendirileceği ise tamamen size aittir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile nasıl emekli olunmaktadır?

Bireysel Emeklilik Sistemine katılım sağlayan kişiler 10 sene sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını doldurdukları zaman emekli olma hakkına sahip olurlar. İsteyenler emekli olma haklarını ileri tarihlere erteleyerek birikim yapmaya devam edebilirler. BES, günümüz koşullarında bilinen en karlı yatırım araçlarından bir tanesidir. BES ile geleceğini güvence altına almaya kara veren kişiler;

Yapmış olduklarını birikimlerini maaş olarak düzenli bir şekilde yeniden geri alabilme hakkına sahipler

Kişiler, yapmış oldukları birikimlerini toplu para olarak almaya karar verme hakkına sahipler

Garanti BBVA tarafından sunulan esnek ve kapsamlı ‘’ Emeklilik Gelir Planı ‘’ seçeneklerini de değerlendirme imkanına sahiplerdir.

Farklı sebeplerden dolayı sistemde kalmaya devam etmek istemeyenler için de sunulan iptal ve cayma hakkı hiçbir sorun teşkil etmeden yapılabilmektedir.

Garanti Bankası zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi iptal işlemi nasıl yapılmaktadır?

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi poliçesini Garanti Bankası üzerinden yaptıran kişiler, iptal işlemlerini farklı şekillerde oldukça hızlı ve güvenilir olarak tamamlayabilmektedirler. Söz konusu olan bu işlemler;

Banka şubesinden iptal işlemi

Mobil bankacılık sistemi üzerinden iptal işlemi

Telefon bankacılığı hizmeti ile iptal işlemidir.

Garanti Bankası Bireysel Emeklilik Sistemi iptal işleminde para iadesi nasıl yapılıyor?

Garanti Bankası BES iptal işleminde para iadesi nasıl yapılır

Katılım Giderleri

Yaptırmış olduğu poliçenin iptal edilmesini isteyen kişilersorusuna yanıt aramaktadırlar. Katılımcılar, sisteme giriş yaptıktan 2 ay sonra Bireysel Emeklilik Sistemi iptal işlemini yaptırırlar ise herhangi bir hak kaybına uğramazlar. Sistemde 2 aydan fazla süre kalan kişilerden ‘’‘’ başlığı altında belirlenmiş olan miktarlar üzerinden kesinti yapılmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının sistemde uzu bir süre boyunca kalmış olmaları hem devlet tarafından sağlanan desteği hem de katılımcı emeklilik hakkı açısından çok avantajlı bir durumdur. İptal işlemleri ile iade işlemleri ortalama olarak 10 iş günü içinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Garanti Bankası mobil bankacılık hizmetleri üzerinden kullanıcılar farklı şekillerde sorgulama işlemleri yapabilirler. Bu işlemler arasında en çok kullanılanlar ise aşağıdaki gibidir;

Prim ödemeleri

Hesap hareketleri

Katkı payları

İade başvurusu

Hesap yönlendirmesi

BES yatırım fonları

İşveren grup emeklilik planı

Gruba bağlı BES planıdır.

Sorgulama işlemleri ile inceleme işlemleri e – devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için de;

E – devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile güvenli bir şekilde giriş yapılmalıdır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra da arama çubuğuna ‘’ Bireysel Emeklilik ‘’ yazılmalıdır.

‘’ yazılmalıdır. Emeklilik Gözetim Merkezi ya da

Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama bağlantısına giriş yapılır.

Bireysel Emeklilik Sistemi hesabı ile ilgili olan her türlü bilgiye buradan ulaşılabilir.

Garanti Bankası zorunlu BES cayma formu nedir?

Sözleşmeden Ayrılma

Şube yetkilileri tarafından iptal işlemi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilere verilen forma mobil bankacılık hizmetleri üzerinden de ulaşılabilmektedir. ‘’‘’ adımı ile iptal işlemi başvuruları çok hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmaktadır.

Bu aşamaya gelindiğinde mobil bankacılık hizmetlerinde;

Garanti BBVA müşteri bilgileri girilir

Garanti BBVA Emeklilik müşteri bilgileri kullanılır

Kullanıcı adı ile şifre eşliğinde de erişim sağlanabilmektedir.

Cayma formunda yer alan her bir soruya eksiksiz, doğru ve güncel olan bilgiler ile cevap verilmesi gerekmektedir.

Garanti Bankası BES iadesi durumunda ne kadar kesinti yapmaktadır?

BES planının 10 yıldan önce iptal edilmesi halinde, vergi kanununa göre yapılan birikimlerin tamamı üzerinden % 15 oranında bir kesinti yapılmaktadır. Erken iptal işlemi yapılan kesintiler arasında;

Stopaj kesintisi

Giriş aidatı kesintisi

Devlet katkısı kesintisi yer almaktadır.

Stopaj kesintisi:

Giriş aidatı kesintisi:

3 yıldan önce yapılmış olan iptal işlemlerinde % 75 ‘i

3 yıl ile 6 yıl arasında yapılmış olan iptal işlemlerinde % 50 ‘si

6 yıl ile 10 yıl arasında yapılmış olan iptal işlemlerinde de % 25 ‘i geçilemez.

Yapılan birikim miktarına yansıyan getiriler üzerinden yapılmakta olan stopaj kesintisi, 10 yıllık süreyi doldurmadan sistemden çıkış yapan müşteriler için % 15 ‘tir. BES ‘de 10 yılı doldurmuş fakat yaş nedeni ile emekli olmaya hak kazanamayan kişilerin cayma haklarında da % 10 oranında bir stopaj kesintisi yapılmaktadır.Sisteme giriş yapılan tarihte brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bu aşamaya gelindiğinde yapılan kesintinin;

Sistem üzerinde 10 yılını doldurmuş olan ve emekli olmaya da hak kazanmış olan üyelerden hiçbir şekilde giriş aidat kesintisi yapılamaz.

Devlet katkısı kesintisi:

Sistemden 3 yıl içinde çıkış yapanlar herhangi bir devlet katkısından yararlanamazlar.

3 yıl ile 6 yıl arasında yapılmış olan iptal işlemlerinde devlet katkı payının % 25 ‘i kesilmektedir.

6 yıl ile 10 yıl arasında yapılmış olan iptal işlemlerinde devlet katkı payının % 65 ‘i kesilmektedir.

10 yıllık süreyi doldurmuş fakat yaş nedeni ile emekli olmaya hak kazanamamış olan kullanıcıların iptal işlemlerinde ise devlet katkı payının % 60 ‘ı kesilmektedir.

Bireysel emeklilik birikim hesaplama aracı nedir?

bireysel emeklilik birikim hesaplama aracı

Hesaplama tipi

Emekli olma yaşı

Aylık katkı payı

Başlangıç ödeme tutarının ilgili olan alana girilmesi gerekir.

Sisteme giriş esnasında verilen % 25 ‘lik devlet katkısı hak ediş durumuna göre yapılmaktadır.Garanti BBVA mobil bankacılık sistemini kullanan kişiler ‘’‘’ yardımı ile emeklilik döneminde elde edecekleri tahmini birikim miktarını ve devlet katkı payı hak ediş durumunu tek bir yık sayesinde sorgulayabilmektedirler. Bunu yapmak için de;

‘’ Çocuklara BES ‘’ fırsatı ile de en uygun olan emeklilik planı seçilerek, gelecekleri adına çok önemli bir adım da daha bugün itibari ile atılmış olur.