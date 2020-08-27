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Garanti Bankası personel alımı başvuru şartları ve Garanti Bankası personel alım sınav tarihleri

Garanti Bankası her yıl bünyesinde çok sayıda pozisyonda yüzlerce yeni personel istihdam etmektedir. Garanti Bankası güncel iş ilanları, personel alımı ve iş başvurusu süreci hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:18
Garanti Bankası personel alımı başvuru şartları ve Garanti Bankası personel alım sınav tarihleri
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Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük firmalar içerisinde şüphesiz kamu ve özel sermayeli bankalar bulunmaktadır. Özellikle de son dönemde kredi kullanım kültürünün yaygınlaşmasıyla bankalardaki iş hacimleri büyük ölçüde artış göstermiştir. Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, HSBC, ING Bank ve Garanti Bankası bankacılık sektöründeki en önemli aktörler arasında bulunuyor.

Garanti Bankası personel alım detayları


Türkiye’de faaliyet gösteren en aktif bankalar içerisinde bulunan Garanti BBVA, faaliyetlerine hız kazandırabilmek ve mevcut kapasitesini yükseltebilmek için personel alımları yapmaktadır. 20 bini aşkın personelle hizmet veren Garanti BBVA bu bağlamda işçi, avukat, gişe memuru ve bankacı istihdam etmektedir.

Garanti BBVA iş başvuruları nasıl yapılır?

Garanti BBVA bünyesinde yapılacak başvurular elektronik ortamdan gerçekleştiriliyor. Garanti BBVA resmi web sayfasından kariyer sekmesine girerek güncel iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz. Açılan ekranda başvuru şartlarını, takvimi ve başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Akabinde başvurularınızı tamamladıktan sonra İnsan Kaynakları tarafından yapmış olduğunuz başvurular ve özgeçmişler değerlendirilir ve adaylarla irtibata geçirilir. Online mülakat, grup mülakatı ve kişilik envanteri gibi aşamaların tamamlanmasını müteakip personeller istihdam edilir. Adaylar https://kariyer.garantibbva.com.tr/ adresinden başvurularını tamamlayabilirler.

Personel alımlarında uzman yardımcıları, müfettiş yardımcıları, işçi, müşteri temsilcisi, gişe asistanı veya güvenlik personeli gibi pek çok iş alanında alımlar yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:18
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