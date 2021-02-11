Gara nerededir? Kuzey Irak Gara bölgesinde hangi yerleşimler var?

Pençe Kartal Harekatı dün akşam saatlerinde başlatıldı. Kuzey Irak Gara bölgesini merak edenler için haberimizde bilgileri paylaştık.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’ya karşı Gara bölgesinde operasyon başlattı. Bakanlığın yaptığı açıklamalar kapsamında operasyon sonunda PKK/KCK terör örgütleri ağır kayıplar verdi. Bunun yanı sıra terör örgütlerinin Irak’ın kuzeyinde yeni yapılandırmalarda bulunduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yeni saldırılar planlandığını ve yeni barınma alanları oluşturdukları bildirildi.

Pençe Kartal 2 operasyonu 10 Şubat Çarşamba 02.55 itibari ile başladı. Operasyon Irak’ın Kuzey bölgesinde bulunan Gara’da başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamalara göre operasyonda bir yüzbaşı ve bir astsubay şehit oldu.

Operasyonun gerçekleştirildiği Gara bölgesi Kuzey Irak’ın dağlık bölgesidir. Bu bölge Türkiye sınırından 40 kilometre uzaktadır. Engebeli bir araziye sahiptir. Gara bölgesi Kandil Dağı kadar önemlidir.