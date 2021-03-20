Galatasaray adası nerededir? Galatasaray adasına nasıl gidilir?

1957’de Sadık Giz’in satın aldığı adaya gitmek isteyen kişiler, televizyon ve intenet aracılığıyla rezervasyon yaptırabilirler.

Galatasaray Adası hakkında bilgi

1957 senesinden önce Suada adıyla da bilinen adanın adı bu tarih sonrasında Galatasaray Adası olarak değiştirildi. Adanın yüzölçümü hemen hemen 7.000 metrekaredir.

Galatasaray Adasının en önemli özelliğiyse Boğaz’da bulunan tek ada olmasıdır. Eşsiz doğa manzarası olan ada, konumundan dolayı da İstanbul’da en fazla merak edilen ve ilgi çeken merkezlerden birisi halindedir.

Galatasaray Adası tarihi

Galatasaray Adası, Osmanlı Devleti 32. Padişahı Sultan Abdülaziz’in emri ile zamanın ünlü mimarları arasında olan Sarkis Dalyan’a hediye edilmiştir. Tarih boyunca adada pek çok ressam, şair ve yazar konaklamıştır. Ermeni ressam Ivan Ayvazovski, Galatasaray Adasına ziyarete gelmesinin ardından bir süre burada yaşama kararı aldı. 2 yıl boyunca adada hayat süren Ayvazovski, adanın ve Boğaziçi'nin pek çok resmini çizdi.

Dünya Savaşının kendini gösterdiği yıl olan 1914’de kömür deposu olarak kullanıldı. 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi sonrasında adanın halka açılması yönünde planlar yapıldı. Ancak Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Sadık Giz tarafınca satın alınması sonrasında halka açılmaya başlandı.

2007’de Galatasaray Adasında bir yangın meydana geldi. Bir restoranın alev alması sonucunda meydana gelen yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ada, önlem amaçlı bir süreliğine kapatılması sonrasında 2008’de yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Bu zamanlarda pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Galatasaray Adası, merkezi bir konumda bulunmaktadır. Kuzey ve Güney bölümü olarak ikiye ayrılan ada, binlerce yerli ve yabancı turistin gözdesi halindedir.

Galatasaray Adası nerede?

Şehir: İstanbul

Kıta: Avrupa Yakası

İlçe: Beşiktaş

Galatasaray Adası Kuruçeşme'ye yaklaşık 180 metre uzaklıktadır.

Galatasaray Adasına nasıl gidilir?

Galatasaray Adasına gidebilmek için öncelikle Galatasaray Spor Kulübü üyesi olmak gerekir. Üyelik başvurusu hem telefon hem de intenet aracılığıyla yapılabilmektedir.

Galatasaray Adasına gitmek isteyen kişilerin Mecidiyeköy, Şişli, Florya ya da Maslak üzerinden Kuruçeşme'ye geçmesi gerekir. Kuruçeşme'den ücretsiz olarak giden vapurlar ile 10 dakikada Galatasaray Adasında olmak mümkündür.

Galatasaray Adası gezilecek yerler

Galatasaray Adasında konser etkinlikler ve partilerin yapıldığı pek çok club bulunmaktadır. Şampiyonluk kutlamalarının gerçekleştiği alansa ziyarete açık olmaktadır. Adayı ziyaret eden kişiler, lüks aile restoranlarında yemek yiyebilir ve olimpik havuzda eğlenebilirler. Olimpik havuzun içten ısıtması olduğundan, sadece yaz ayları değil yılın dört mevsiminde de hizmet vermektedir.

Galatasaray Adası konaklama şartları

Galatasaray Adasında bulunmasa bile hem Kuruçeşme’de hem de Beşiktaş’ta pek çok otel ve pansiyon vardır. Lüks otellerin dışında her bütçeye uygun apartlar da Galatasaray Adasının yakın civarında bulunmaktadır. Bu konaklama merkezlerinde kalan kişiler, Kuruçeşme'den kalkan vapurlar ile kısa zaman içerisinde adada olabilirler.

Galatasaray Adası özellikleri

Galatasaray Adası, 1990 senesinde Kuzey Bölümü ve Güney Bölümü olarak ikiye ayrılmıştır. Burada bulunan davet alanlarındaysa yaklaşık 4 bin kişi misafir edilebilmektedir.

Adada Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinin divan kurulu toplantısını düzenlediği salonlar da mevcuttur.

Daha önceleri Galatasaray Adasına girişlerde ücret alınmaktaydı. Ancak, artık adaya girişlerde ekstra bir ücret alınmıyor. Yiyecek, içecek, havuz ve diğer etkinliklerdeyse ücret alınmaktadır. Bununla beraber yalnız Galatasaray Spor Kulübü üyeleri ve üyelerin aileleri Galatasaray Adasında bulunabilir.