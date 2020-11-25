Futbol efsanesi Diego Maradona'nın tarihe geçmiş sözleri

Diego Maradona Nasıl Hayatını Kaybetti?

Sevenleri tarafından merak konusu olan Maradona’nın hayatını neden kaybettiği araştırılmaktadır. Geçirmiş olduğu beyin ameliyatından sonra Tigre’de bulunan evinde tedavi sürecine devam ederken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.

Diego Maradona Kimdir?

Toplamda 4 FİFA Dünya Kupası tunuvasında oynamıştır. Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası’nda, Batı Almanya’yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. Bu maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı tunuvanın çeyrek finalinde İngiltere’ye iki gol atmasının ardında maç 2-1 biterek galip olmuşlardı. Atmış olduğu her iki gol de tarihe yazılmıştır. İlk golü eliyle atmasına rağmen herhangi bir ceza almamıştır. O gole ise ‘ Tanrı’nın eli’ adı verilmiştir. İkinci golünü topu 60 metre sürerek beş oyuncuyu geçerek golle taçlandırmıştır. Bu gol FİFA tarafından 2002 yılında ‘ Yüzyılın Golü’ seçilmiştir.