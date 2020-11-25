Futbol efsanesi Diego Maradona'nın tarihe geçmiş sözleri

Diego Maradona’nın Tarihe Geçmiş Sözleri Nelerdir?
Dünya çapında ünlü olan Diego Maradona hayat gözlerini yumdu. Sevenleri ise Maradona’nın tarihe geçen sözlerini araştırmaya koyuldu.
Diego Maradona’nın Sözleri!
- 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye elle attığı golden sonra ‘ O el Tanrı’nın eliydi’ sözünü söylemiştir.
- Çağdaş futbolda fizik gücünün elbette önemi vardır ama teknik hiçbir zaman bir kenara atılamaz. Sadece fizik gücüne dayalı futbol olur mu? Lütfen! O zaman gidip Carl Lewis’le sözleşme yapsınlar!
- İngiltere’ye elle attığı golden dolayı; Bu maç bizim için bir final gibiydi. Çünkü, bir takıma karşı değil, bir ülkeye karşı kazanmış olacaktık. Maçtan önce futbolun Falkland Savaşı’yla ilgisi olmadığını söyleyip duruyorduk, ama oradak birçok Arjantinli çocuk ölmüştü; onları kuş yavruları gibi öldürmüşlerdi… Bu bir rövanş olacaktı, sanki Malvinas’ın intikamını alacaktık. Yaptığımız röportajlarda hepimiz, bunları birbirine karıştırmamak lazım; futbol ve politika ayrı şeylerdir filan diyorduk, ama yalandı hepsi, düpedüz yalan! İşte bunun için, sanırım attığım gol, golden öte bir şeydi…
- İngiltere’ye elle attığı golden dolayı; ‘Bazen, ilk attığım, elimle attığım gol daha çok hoşuma gidiyor. O sıralarda söyleyemediğimi şimdi söyleyebilirim artık, o dönemde golü ‘Tanrı’nın eli’ diye açıklamıştım. Ne Tanrısı yahu! Basbayağı Diego’nun eliydi! Ve sanki İngilizler’in arka ceplerinden cüzdanlarını yürütüyordu.( Aynı İngilizlerin yüz yıllar boyunca Dünya’nın arka cebinden yürüttüklerinin yanında lafı mı olur)… Kimse farkına varmadı: Kendimi bütün gücümle fırlattım. Bu kadar yükseğe nasıl zıpladım, bilmiyorum. Sol yumruğumu ve kafamı geriye attım, kaleci Peter Shilton anlamadı ve arkadan gelen Fenwick itiraz eden ilk kişi oldu. Bir şey gördüğünden değil, zıplayarak kaleciyi nasıl aştığımı anlayamadığından. Yan hakemin orta yuvarlağa gittiğini görünce, babamın bulunduğu tribüne koştum, bağırdım. Bizim ihtiyar beline kadar sarkmıştı, golü kafamla attığımdan emindi! Sol yumruğumu golü kutlamak içinmiş gibi yukarda tutuyor, bir yandan da hakemlerin nerede olduğuna, bir şeyden şüphelenip şüphelenmediklerine bakıyordum. Hiçbiri bir şey anlamamıştı. İngilizler protesto ediyordu, Valdano da parmağını dudaklarına götürmüş, şşt yapıyordu bana, hastanedeki hemşire fotoğrafları gibi.’ Sözleri söylemiştir.
Kokain kullandığı tespit edilmesinden dolayı men cezası aldığı 1994 Dünya Kupası sırasında olayla ilgili yaptığı basın toplantısında ' Kupayı kim kazanır?' sorusuna verdiği cevap yukardaki resimdeki gibidir.
- 2002 Dünya Kupası için gitmesi gereken Japonya’nın, kokain kullandığı gerekçesiyle kendisine vize vermemesi üzerine ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombalarına gönderme yaparak: ‘ Evet kokain kullandım ama hiç değilse Amerikalılar gibi binlerce masum insanı öldürmedim!’ sözünü söylemiştir.
Diego Maradona Nasıl Hayatını Kaybetti?
Sevenleri tarafından merak konusu olan Maradona’nın hayatını neden kaybettiği araştırılmaktadır. Geçirmiş olduğu beyin ameliyatından sonra Tigre’de bulunan evinde tedavi sürecine devam ederken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.
Diego Maradona Kimdir?
Toplamda 4 FİFA Dünya Kupası tunuvasında oynamıştır. Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası’nda, Batı Almanya’yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. Bu maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı tunuvanın çeyrek finalinde İngiltere’ye iki gol atmasının ardında maç 2-1 biterek galip olmuşlardı. Atmış olduğu her iki gol de tarihe yazılmıştır. İlk golü eliyle atmasına rağmen herhangi bir ceza almamıştır. O gole ise ‘ Tanrı’nın eli’ adı verilmiştir. İkinci golünü topu 60 metre sürerek beş oyuncuyu geçerek golle taçlandırmıştır. Bu gol FİFA tarafından 2002 yılında ‘ Yüzyılın Golü’ seçilmiştir.
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Diego Maradona, sporun en tartışmalı ve haber değeri taşıyan sembollerden biri halindedir. İtalya’da 1991 yılında başarısız geçen bir kokain testinin ardından 15 ay gibi bir süreyle futbolculuktan uzaklaştırılmıştır. ABD’de efedrin testinin pozitif çıkmasından dolayı 1994 FİFA Dünya Kupası’nı kendi evinde izlemiştir. 2005 yılında önemli miktarda kilo vererek kokain bağımlılığından kurtulmuştur. Açık sözlü bir insan olmasından dolayı, basın ve spor yöneticileriyle anlaşamadığından gündem konusu olmuştur. Teknik direktörlük tecrübesinin süresi az olmasına rağmen 2008 Kasım tarihlerinde Arjantin takımının teknik direktörlüğüne getirilerek,15 ay gibi bir süreden sonra 2010 FİFA Dünya Kupası zamanında istifa ederek kariyerine noktayı koymuştur.