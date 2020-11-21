Fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelen mahallede kentsel dönüşüm

Trabzon’da adı sürekli fuhuş ve çeşitli suçlarla anılan yıkık ve terk edilmiş binalar ve otele dönüştürülen apartman daireleri ile gündemde olan Trabzon Çömlekçi Mahallesi için Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı.

Proje kapsamında ilk bina yıkımlarına başlanırken ilk etapta 106 adet konut ve 20 adet dükkân inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemelerini bölgede yapılması planlanıyor. Devlet tarafından bölge için gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin bünyesinde hak sahiplerine toplamda 34 milyon 910 bin TL ödeme yapıldı.

ÇÖMLEKÇİ'DE ESNAFIM DEYİNCE KIZ BİLE VERMİYORLAR"

Mahallenin yerleşmiş olan imajı bu proje sayesinde silineceği belirtildi.

Mahalle esnafı bu durumdan oldukça memnun. Mahallenin imajının bu sayede düzeleceğini belirtirken bölgede esnaf olan Murat Bilici, Çömlekçinin imajının bu proje ile düzeleceğini beklediklerini ancak küçük esnafın bu durumdan etkilenmemesini dileklerini belirtti.

60 senedir Çömlekçi mahallesinde esnaflık yapan Adnan Köse ise Çömlekçide esnafım desen kız vermezler öle bir imajın kafalarda olduğunu Türkiye’nin her yerinde bu imajın bu şekilde olduğunu söylerken burada sadece işlerini yaptıklarını belirtirken bu proje sayesinde bu imajın kırılmasını beklediklerini ekledi.

FUHUŞ OPERASYONLARI İLE GÜNDEME GELDİ

Trabzon'da adı fuhuş operasyonları ile gündeme gelen Çömlekçi Mahallesinde polis baskınları sırasında yabancı uyruklu kadınlar, gizli bölmelerde yakalanmıştı. Binalarda açılan gizli bölmeler ile kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir çok kadın bu operasyonlar ile yakalanıp gözaltına alınmıştı. Çömlekçi Mahallesi’nde son dönemlerde artan polis denetimleri ve baskınlar ile fuhuş ve suç oranları ciddi oranda düşürülmüştü.

