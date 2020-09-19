Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı

Bursa'da yaşayan M.S isimli vatandaş telefonda tanıştığı 25 yaşında olan B.Ş isimli kişiyle fuhuş yapmak için anlaştı.Telefon konuşmasından sonra 32 yaşındaki M.S anlaştığı B.Ş'nin osmangazi'deki evine gitti.
Eve giren ikili bir süre konuştuktan sonra M.S karşıdaki kişinin travesti olduğunu fark etti ve aralarında tartışma başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle sinirlenen M.S yanında taşıdığı bıçağı çekerek B.Ş'yi boğazından ve ayağından yaraladı.
Ekipler bıçaklama olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 19.09.2020 22:47