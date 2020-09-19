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Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı

Bursa'da yaşayan M.S isimli vatandaş fuhuş yapmak için evine gittiği kişi travesti çıkınca, sinirlenip o kişiyi bıçakladı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 22:47
Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı
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Bursa'da yaşayan M.S isimli vatandaş telefonda tanıştığı 25 yaşında olan B.Ş isimli kişiyle fuhuş yapmak için anlaştı.Telefon konuşmasından sonra 32 yaşındaki M.S anlaştığı B.Ş'nin osmangazi'deki evine gitti.

Eve giren ikili bir süre konuştuktan sonra M.S karşıdaki kişinin travesti olduğunu fark etti ve aralarında tartışma başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle sinirlenen M.S yanında taşıdığı bıçağı çekerek B.Ş'yi boğazından ve ayağından yaraladı.


Aldığı bıçak darbesiyle hafif bir şekilde yaralanan B.Ş hemen durumu polise bildirdi. Polis ve 112 sağlık ekipleri acil olarak B.Ş'nin bıçaklandığı eve geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.Ş ambulans ile hastaneye kaldırılırken o sırada olay yerinde olan 32 yaşındaki M.S sinir krizi geçirdi. Polisler hemen sağlık ekiplerininde yardım istedi ve bıçaklayan zanlı M.S de ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ekipler bıçaklama olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 22:47
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Anahtar Kelimeler:
BursaFuhuş
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