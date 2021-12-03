Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşları ne kadardır?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) ne iş yapmaktadır? Frezeci ( Freze tezgah işçisi) görevleri nelerdir? Ne kadar maaş almaktadır? Bu işte çalışmak için nereden hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir? Bunlar ve bu tarz merak edilen soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) iş tanımı nedir?

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak koşulu ile çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışmasını sürdüren, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamakla yükümlü, tezgâhı hazırlayan, çeşitli ekipmanlarla iş parçasını ve kesici takımı bağlayan, istenilen tolerans, ölçü kalite ve profilde üretim yapan, üretimi yapılan iş parçalarının kontrolünü, temizliğini, etiketlenmesini, stoklanmasını, sevkinin yapılmasını sağlayan ve bireysel mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişi ve bu kişinin yaptığı iş olarak tanımlanır.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) 2021 yılı maaşı ne kadardır? En yüksek ve en düşük maaşlar?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) aylık ortalama maaşlarını ifade edecek olusak 3.370 TL olarak ifade edebiliriz. Aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olarak söylenebilir. Bunun yanında aldıkları maximum maaşı belirtmemiz de yerinde olacaktır. Bu ise 4.780 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizde bu maaşları almak ve bu işte çalışmak istiyorsanız iş ilanları için İŞKUR dan faydalanabilir ve kariyer planlamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. İlanları İŞKUR sitesinden bulabilirsiniz.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olma şartı var?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) olarak çalışmak için asgari mezuniyet durumu ilköğretimden mezun olmaktır.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) ne iş yapmaktadır?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1- İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

2- Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

3- İş organizasyonu yapmak

4- Çalışılan alanını düzenlemek

5- Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

6- İş öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

7- Kesici takım, tutucu ve malzemeleri hazırlamak

8- Ölçme ve kontrol aletlerini belirlemek

9- Tezgâh hazırlıklarını yapmak

10- Kullanılacak başlıkları tezgâha bağlamak

11- Kesici takımı bağlamak

12- İş parçasını tezgâh mengenesine bağlamak

13- İş parçasını tezgâh tablasına bağlamak

14- İş parçasını ayna ile bağlamak

15- Özel bağlama kalıpları ve araçları ile bağlamak

16- Tezgâhı ayarlamak

17- Frezeleme işlemlerini gerçekleştirmek

18- Yüzey frezeleme yapmak

19- Kanal ve cep frezeleme yapmak

20- Delik delme ve büyütme işlemlerini yapmak

21- Bölme işlemlerini yapmak

22- Dişli açmak

23- İşlenen parçaların kontrol ve sevk işlemleri gerçekleştirmek

24- Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) meslek ana grubu nedir?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ana grubuna dahildir.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) meslek alt ana grubu nedir?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) metal işleme makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar meslek alt ana grubuna dahildir.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) meslek grubu nedir?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) demirciler alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubuna dillerdir.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) meslek birim grubu nedir?

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri meslek birim grubunda dahildir.

Frezeci ( Freze tezgah işçisi) meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Frezeci ( Freze tezgah işçisi) meslek kodunu araştırdık. Meslek kodu 7223.97 olarak sözlükte belirtilmiştir.

Bu yazımızda sizlere Frezeci ( Freze tezgah işçisi) ne iş yapar, iş tanımı, görevleri, ne kadar maaş alır, hangi okuldan mezun olmak gerekir, belgeler nelerdir, özel olarak yaptığı şeyler nelerdir, iş ilanlarına nereden ulaşılır ve başvuru yapılır soruların cevaplarını paylaştık. Sizin meslek geleceğiniz için bu soruların cevapları önemli olacaktır. Kariyer planlaması açısından İŞKUR üzerinden yapılan takipler sonucunuzda hayalinizdeki işe kavuşmanız mümkün olacaktır. Bunun işin İŞKUR sitesini kendinize özel iş ilanları araştırarak takip edebilirsiniz.