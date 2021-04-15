Frenleri boşalan hafriyat kamyonu ışıkta bekleyen araca çarptı:2 kişi yaralı

Öğle saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Halkalı istikametine seyir halinde olan Alparslan K. yönetimindeki bir hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Frenlerinin boşalmasıyla kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Sezer A yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kırmızı ışıkta meydana gelen olayda kamyonun çarptığı otomobil bekleyen servis minibüsüne çarptı ve minibüs de ileride park halinde olan başka otomobile çarparak ancak durabildi.

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü Ömer Sezer A. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Öte yandan kazaya karışan diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Yaşanılan kazanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin olay yerinde yaparken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayı başlatan hafriyat kamyonu sürücüsü Alparlan K.’nin ifadesinin almak amacıyla sürücüyü polis karakola götürürken kazanın gerçekleştiği bölgede polis ekipleri önlemler aldı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken kazaya karışan araçların çekilmesi ile yol normal trafik akışına döndü.

Bir şirkete ait olan servis minibüsünün sürücüsü olayı hızla gelen bir hafriyat kamyonunun başlattığını anlatırken zincirleme trafik kazasında park halinde bulunan minibüslerinde maddi hasar meydana geldiğini anlattı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan kazanın yaşandığı caddede bulunan iş yeri kameraları yaşanan zincirleme trafik kazasını anbean an kaydetti.

