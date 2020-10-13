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Freni boşalan vinç eve daldı! Yaralılar var

Feci vinç kazası Çorum Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan vinç freni patlayınca evin duvarını kırıp içeriye girdi.

13 Ekim 2020 Salı 23:34
Freni boşalan vinç eve daldı! Yaralılar var
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3 kişinin yaralanadığı feci vinç kazası akşam saatlerinde Çorum Sungurlu'da meydana geldi.

Akşam saat 21.00 sularında  Celan Eren isimli sürücünün kullandığı vinç mahallede seyir halindeyken aniden freni patladı. Frenin patlamasıyla kontrolden çıkan vinç, bir süre kontrolsüzce ilerledikten sonra bir evin bahçe duvarını yıkıp 2 katlı müstakil bir eve girdi. Evin tüm kolonlarını parçalayan vinç odaya girdi.

Evde yaşayan kişilerin yara almadığı feci kazada mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi.


Kaza yerine gelen ekipler kısa süren çalışma sonrasında vinç içinde sıkışan sürücü Eren ve diğer 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan evin yıkıp içeri giren vinç mahalleye getirilen iş makineleri ile evden çekilerek çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Son Güncelleme: 13.10.2020 23:34
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Vinç KazasıVinç Eve Girdi
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