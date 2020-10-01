Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Beylikdüzü’nde, freni boşalan bir nakliye kamyonu park halindeki 5 araç ve 1 motosiklete ezerek ancak durabildi. Bir anda savaş alanına dönen olay yeri ve yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Yaşanan olay birkaç gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşti. 34 KIG 89 plakaya sahip bir nakliye kamyonu park halinde iken nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı , bir anda freni boşalarak yokuş aşağı gitmeye başladı. Kayan kamyon park halindeki yol kenarında bulunan 5 otomobil ve bir motosikleti önüne alarak metrelerce sürükledi. Yaşanan bu kazaya tanıklık eden araç sahipleri şok yaşayarak ne yapacaklarını bilemedi. Gerçekleşen bu korkunç olay sırasında caddede kimsenin olmaması ve sürüklenen araçların boş olması olası bir faciayı önlerken Kazaya karışan araçlar maddi olarak büyük zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri olay ile ilgili araştırmalara başlarken kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.