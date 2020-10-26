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Fransız marka ve ürünleri hangileri? Hangi markalar Fransa'nın? Fransa malları ve ürünleri listesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarına tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarının alınmamasını istedi. Vatandaşlar Fransa marka ve ürünleri hangileri, hangi markalar Fransa’nın ve Fransa malları ve ürünleri listesini araştırmaya başladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:16
Fransız marka ve ürünleri hangileri? Hangi markalar Fransa'nın? Fransa malları ve ürünleri listesi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Müslümanları hedef alan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt gecikmedi. Macron Türk menşeili ürünleri alınmaması çağrısında bulunurken, Erdoğan’da yaptığı konuşmada Fransız mallarının alınmaması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından vatandaşlar Fransız menşeili ürünleri araştırmaya başladı. Ülkemizde birçok alanda farklı ülkelerin malları kullanılıyor. İki ülke arasında daha önce yaşanan tartışmalar olurken, şu ana kadar yapılan en büyük tartışma başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşların Fransa’daki Müslümanlara yapılan kötü muameleye karşı da her alanda tepki gösterileceğini sözlerine ekledi.

İşte ülkemizde kullanılan Fransız menşeili ürünlerin tam listesi;

Benzin: Total, Elf

Süpermarket: Gima, Dia Endi

Yoğurt: Danone, Yoplait

Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian

Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal, Rowenta

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Oto Yedek Parça: Valeo

Otomobil: Peugeot, Citroen

Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome


Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Ganier, Kerastase

Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene

İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem

Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi

Tıraş Bıçağı : BIC

Çakmak:BIC, Cartier

Kırtasiye: BIC, Sheaffer

Spor Ekipmanı: Le coq sportif

Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

Dergi: Marie Claire, Elle

Telekom: Alcatel

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankası)



Son Güncelleme: 26.10.2020 23:16
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Anahtar Kelimeler:
FransaürünlerMacron
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