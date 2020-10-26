Fransız marka ve ürünleri hangileri? Hangi markalar Fransa'nın? Fransa malları ve ürünleri listesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Müslümanları hedef alan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt gecikmedi. Macron Türk menşeili ürünleri alınmaması çağrısında bulunurken, Erdoğan’da yaptığı konuşmada Fransız mallarının alınmaması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından vatandaşlar Fransız menşeili ürünleri araştırmaya başladı. Ülkemizde birçok alanda farklı ülkelerin malları kullanılıyor. İki ülke arasında daha önce yaşanan tartışmalar olurken, şu ana kadar yapılan en büyük tartışma başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşların Fransa’daki Müslümanlara yapılan kötü muameleye karşı da her alanda tepki gösterileceğini sözlerine ekledi.
İşte ülkemizde kullanılan Fransız menşeili ürünlerin tam listesi;
Benzin: Total, Elf
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Danone, Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian
Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal, Rowenta
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
Dergi: Marie Claire, Elle
Telekom: Alcatel
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankası)