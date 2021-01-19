İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 koronavirüs vakası kaydedildi

Koronavirüs Avrupa ülkesi Fransa'da alınan tedbir ve kısıtlamalara rağmen yayılmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 23 bin 608 olarak kayıtlara geçti.

19 Ocak 2021 Salı 23:36
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 koronavirüs vakası kaydedildi
Takip Et:

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ile yaklaşık 1 senedir mücadele Avrupa ülkelerinde de sürüyor. Kıta genelindeki ülkelerde alınan tüm tedbir ve kısıtlamalara rağmen koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Salgın başından bu yana hastalığın en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında Fransa geliyor.

Ülkede son dönemlerde getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 3 MİLYONA DAYANDI

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 1 günde tespit edilen vaka sayısı 23 bin 600 olurken ,toplam vaka sayısıda 3 milyona dayandı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

Ülke genelinde hastalığa bağlı gerçekleşen ölüm sayısı son 24 saat içinde 373 kişi daha arttı ve toplam ölüm sayısı 71 bini aştı.

Öte yandan ülke genelinde tedavileri hastanelerde devam eden ağır hasta sayısı ise son olarak 2 bin 839 olarak açıklandı. Hastanelerde tedabvi gören kişi sayısı ise 25 bin 567

Ayrıca ülke genelinde diğer yandan korona virüs aşıma sürecide devam ediyor.Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 585 bin 664'e yükseldi.

 

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FransaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartışan hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı
Tartışan hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı
Diyarbakır'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi: 10 yaralı
İstanbul'da denizden bir erkek cesedi çıkarıldı
İstanbul'da denizden bir erkek cesedi çıkarıldı
İstanbul'da bir servis minibüsü takla atarak devrildi
İstanbul'da bir servis minibüsü takla atarak devrildi
Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Mersin'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Çanakkale askere kaç gönderiyor? 2021 Çanakkale merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Samsung Galaxy S21'de sakın bu hatayı yapmayın
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının görüntüleri
Bayburt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Bugün kimin maçı var? 19 Ocak 2021 Salı TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Hayvan genetik desteği başvurusu için gerekli şartlar 2021
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2021 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
TV8 Sağlam Geziyoruz programının adı Yollardayız olarak değişti!
Ziraat - Vakıfbank - Halkbank! Temel ihtiyaç kredileri başvuru ve sonuç sayfası: kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?
Tv8 Ailecek Şanslıyız yarışması başvuru formu ve yarışmaya katılım şartları
Her Yerde Sen Dizisinde çalan Sen Yağmuru Seven Küçücük Şey Birden Geldin Aklıma şarkı sözleri ve videosu
Korona virüs nedeniyle verilen devlet destekleri ve başvuru şartları
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ruşan nereli, yaşı kaç?
Baraj dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Baraj final sebebi ne?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin kimdir, nereli yaşı kaç?
Naci ve Safiye’nin hikayesi nasıl devam edecek? Masumlar Apartmanı Naci gerçek hayatta öldü mü?
Iğdır askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ocak 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.