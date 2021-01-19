Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 koronavirüs vakası kaydedildi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ile yaklaşık 1 senedir mücadele Avrupa ülkelerinde de sürüyor. Kıta genelindeki ülkelerde alınan tüm tedbir ve kısıtlamalara rağmen koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Salgın başından bu yana hastalığın en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında Fransa geliyor.

Ülkede son dönemlerde getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 3 MİLYONA DAYANDI

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 1 günde tespit edilen vaka sayısı 23 bin 600 olurken ,toplam vaka sayısıda 3 milyona dayandı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

Ülke genelinde hastalığa bağlı gerçekleşen ölüm sayısı son 24 saat içinde 373 kişi daha arttı ve toplam ölüm sayısı 71 bini aştı.

Öte yandan ülke genelinde tedavileri hastanelerde devam eden ağır hasta sayısı ise son olarak 2 bin 839 olarak açıklandı. Hastanelerde tedabvi gören kişi sayısı ise 25 bin 567

Ayrıca ülke genelinde diğer yandan korona virüs aşıma sürecide devam ediyor.Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 585 bin 664'e yükseldi.