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Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?

Fox TV de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Elkızı şimdiden ilgileri üzerine toplamış görünmekte. Peki dizide dikkat çeken ne? Dizi nerede çekiliyor?

07 Aralık 2021 Salı 02:15
Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?
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Yeni dizileriyle kendini izlettiren Fox TV yeniden yeni bir dizi ile yeni sezonda bizleri karşılıyor. Elkızı dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Fragman yayınlanmasının akabinde izleyiciler tarafından reyting toplayacağa benzeyen dizi hakkında pek çok merak edilen şey var. En çok merak edilen şey ise dizinin nerede çekildiği. Dizi hakkında intenetteki çoğu soru dizinin nerede çekildiği ile ilgili. Elkızı dizisi ile ilgili detayları sizlere aktaracağız.

Dizinin çekildiği yer neresi?

Yeni dizi başarılı kadrosu ve başarılı hikayesi ile daha yayına başlamadan bütün ilgileri üzerine çekmeyi başardı. Elkızı dizisi Ezo adlı genç bir kız karakterinin yaşadığı acıyı ve dramı hikaye edinmektedir. Dizideki oyuncu kadrosu içerisinde, Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk isimlerini görmekteyiz. Dizinin fragmanının yayınlanması ile dikkat çeken oyuncu kadrosu haricinde merak edilen şey dizinin nerede çekildiğiydi. Dizi Muğla ilinde çekilmektedir. Muğla ilinin Ula ilçesi çevresinde çekimlerine devam edilen dizi şimdiden reyting rekorları kıracağa benzemekte.

Tanıtımı yapılan dizi hakkında dizi ekibi de oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve bu da diziye olan ilgiyi daha da arttırmış görünüyor. Şimdi izleyicilerin merak ettiği şey ise dizinin ne zaman başlayacağı. Dizi ile ilgili yeni bilgiler geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz.


Son Güncelleme: 07.12.2021 02:15
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FOXTVElKızıYeniDizi
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