FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli'nin biyografisi ve hayatı

Fox TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli Kimdir? Hayatı, Nereli Ve Biyografisi..

Fox TV’nin Ana Haber sunuculuğunu yapan yeni sunucu Selçuk Tepeli, görevden ayrılmış olan Fatih Portakal’ın yerine geldi. İzleyiciler tarafından Selçuk Tepeli’nin hayatı, kim olduğu merak ediliyor. Selçuk Tepeli, kariyeri süresince Habertürk Gazetesi, Habertürk Televizyonu, Aktüel Dergisi ve Newsweek Türkiye Dergisi’nde üst düzey, yetkin görevlerde yer almıştır. Hayatına dair bilgiler nelerdir?

Selçuk Tepeli, Fox Ana Haber yayın hayatına başlamasıyla birlikte biyografisi, kim olduğu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Ünlü sunucu Fatih Portakal’ın Fox TV Ana Haber’de görevini bırakması üzerine görevini devralan Selçuk Tepeli, yayın hayatına ilk olarak 7 Eylül 2020 akşamında başlamıştır. Daha öncelerde Habertürk’te basıl ve görsel medya yayıncılığı yapan Selçuk Tepeli, kurumun bünyesinde yer almış, çeşitli pek çok görev yapmıştır. Geçmişinde Habertürk gibi önemli gazetede çalışan Tepeli’nin hayatı hakkındaki bilgileri derledik.

Gazetecilik ve televizyonculuk hayatı boyunca birçok görev üstlenmiş, üstlendiği bu görevlerin bir bölümünü de yönetici olarak yapmıştır. Habertürk Gazetesi, Habertürk Televizyonu, Aktüel Dergisi ve Newsweek Türkiye dergisinde üst düzey görevler başarmış olan sunucu bazı programlarda ise ekrana çıkmayı tercih etmiştir.

Selçuk Tepeli Kimdir?

Selçuk Tepeli, İstanbul’da 1974 yılında doğmuştur. Marmara Üniversitesi’nden Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mastırını, IEP Rennes’de Avrupa Birliği, Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yapmıştır.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk’te yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmenliği gibi görevlerde bulunmuştur. Habertürk TV’de Ceyda Karan ile beraber “Eksen” isimli programı yürüten Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı görevini bıraktıktan sonra Habertürk Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini yapmaya başlamıştır. 2018 yılının Temmuz ayında Habertürk Gazetesi’nin kapanmasından sonra da bir süre bu görevine devam etmiştir. Birkaç ay önce bu görevini de bırakmış olan Selçuk Tepeli Habertürk TV’de “Gün Başlıyor” isimli programda sunucu-yorumcu olarak görev yapmaktaydı.