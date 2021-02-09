Fosil avcısı kardeşler, 125 bin yıl öncesine ait filin kemiklerini buldu!

25-30 kilogram ağırlığında olan kemikler, 4 metre uzunluğunda ve 11-15 ton ağırlığında olan bir file ait olabileceği iddia edildi.

Ferguson kardeşler, fosil kemiğe ait fotoğrafların uzmanlar tarafından incelenebilmesi amacıyla Wight'taki Dinozor Adası müzesine iletti.

Joe Ferguson, buldukları kalıntı ile ilgili, "Yarısı sanki çizgi film dekoru gibi kumdan çıkmıştı. İnanılmazdı. Kazmak zorunda bile kalmadık, çekince hemen çıktı. Oldukça heyecan vericiydi" ifadelerine yer verdi.

Bulunduğu yer bakımından eşsiz

Müze Genel Müdürü Dr. Martin Munt, fosilin pazıya ait bir kemik olduğunu ve 10 bin ile 125 bin yıl evvele ait olabileceğine vurgu yaptı.

Böyle bir kemiğin adada "zor bulunacağını" açıklayan Munt, fosilin bu zamana kadar yapısını bozmadan kalmış olması ve bulunduğu yer açısından gerçekten eşsiz olduğunu vurguladı.