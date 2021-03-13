Fosforlu Cevriye ve Kınalı Yapıncak ne demek? Fosforlu Cevriye kimdir?

Günümüzde artan kadına şiddet olayları ile birlikte bunun önüne geçebilmek için gerekli görüşmeler ve toplantılar yapılıyor, politikacılar gerekli açıklamalarda bulunuyor. TBMM’de yapılan Grup Toplantısında gündemde olan olaylar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Kadına şiddet konusunda konuşan Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine geçmişte ‘ Fosforlu Cevriye’ dediğini de hatırlattı.

Fosforlu Cevriye ne anlama gelmektedir?

Meral Akşener Grup Toplantısında Fosforlu Cevriye kelimesinin ne anlama geldiğini açıkladı. Yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: ‘ Bu korkakların bu açıkça dürüstçe mücadele edemeyen korkakların yüzlerine ayna tutmaktır amacım. Geçen hafta önünüze bakmayın utanıyorsunuz biliyorum, Fosforlu Meral diye bir tag çalışması yapıldı. Bu tagın nereden niçin geldiğini beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Bahçeli,Konya’dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana Fosforlu Cevriye dedi. Konyalı iki genç delege bunu tam kast edildiği mana da fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kast ettikleri gibi olmadığını izah etmeye başladım.’

Suat Derviş’in 1944-1945 yıllarında bölüm bölüm yayınlanan romanıdır. Fosforlu Cevriye romanı, 1930 yıllarında İstanbul’da Galata’da yaşayan seks işçisi Cevriye’nin polisten kaçmakta olan bir adama aşkını konu edinir.

Kınalı yapıncak ne anlama gelmektedir?

Kınalı Yapıncak, 1969 yılında izleyiciye sunulmuştur. Filmde, sağır, kimsesiz bir kızın akrabaları tarafından ezilmesi anlatılmaktadır. Ailesini yangında kaybeden kız, bu olay ile sağır ve dilsiz kalır. Teyzesinin yanına taşınan kızı teyzesi, besleme olarak etrafındaki insanlara tanıtmaya başlar. Kızı hizmetçi olarak kullanan teyzesi, vicdansız ve acımasızdır. Evin oğlunun tecavüzüne uğrayan kız, hamile kalır ve evden kovulur. Hasta bakıcı olarak başka birinin evine yerleşir. Daha sonra intikam almak için geri dönecektir.