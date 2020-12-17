Foseptik çukuruna devrilen kamyon vinç sayesinde çıkartıldı

17 Aralık 2020 Perşembe 21:23
Muğla’nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür yolu üzerinde bulunan bir otelin önüne parke döşenmesi için kamyon
ile kum getirildi. Kamyonun kumu boşaltabilmek için yol kenarına yaklaşmasıyla birlikte, kamyonun ağırlığını taşıyamayan zemin çöktü. Zeminin çökmesiyle kamyonun arka tarafı yoldaki önceden kalma fosseptik çukuruna devrildi.
Kamyonun biranda çukura devrilmesiyle etraftakiler şaşkınlık yaşadı. Çukura devrilen kamyonu kurtarmak için bölgeye hemen vinç çağrıldı. Tonlarca ağırlığı olan kamyon gelen vinç sayesinde devrildiği çukurdan çıkarıldı.
Son Güncelleme: 17.12.2020 21:23
Takip Et: