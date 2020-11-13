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Formula 1 Donut ne demek? Donut kelime anlamı

İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 yarışları öncesinde İletişim Başkanlığı ile Redbull Türkiye arasında "donut"diyaloğu yaşandı. Formula 1 terimlerinden olan "donut" bundan sonra Türkiye'de "simit" hareketi olarak anılacak...

13 Kasım 2020 Cuma 01:27
Formula 1 Donut ne demek? Donut kelime anlamı
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Formula 1 kapsamında sıklıkla kullanılan Donut kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye’nin Formula 1’de donut olarak bilinen hareketin “simit” olarak kullanılması önerisine, bu fikrin harika olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Buna göre donut hareketi Türkiye’de simit olarak kullanılmaya başlanacak.


Donut genel anlamıyla özellikle ABD topraklarında çokça tüketilen tatlı bir çörek olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış görünümü ise daire şeklindedir.

Formula 1’de kullanılan “donut” terimi ise, yarış sırasında araçların donut şekline benzeyen bir hareketi icra etmesi sonrasında kullanılmaktadır.  



Son Güncelleme: 13.11.2020 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Redbull Türkiyeİletişim Başkanlığı
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