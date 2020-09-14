Formula 1 biletleri ne kadardan satışa sunulacak? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?

9 yıl sonra tekrar Formula 1’e ev sahipliği yapan Türkiye’de biletlerin ne zaman satılacağı merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Formula 1 hayranı Türkiye’de gerçekleşecek yarışların bilet fiyatlarının ne kadar olduğu araştırırken Intercity yönetim kurulu başkanı Vural Ak, ‘Dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini biz satacağız.’ Açıklaması ile iddialı konuştu. Yapılan açıklamalar sonrasında ise pek çok Formula 1 hayranı bilet fiyatlarının nasıl olacağını araştırılıyor. Bilet fiyatları duyurulduktan sonra fiyatların 2.100 TL ile 120 TL arasında olacağı belirtildi.

Vural Ak açıklamalarının devamında ‘Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çalıştık. Formula 1TM’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1TM’i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba gösterdik. Formula 1TM yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler devam ediyor. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini halkımızla buluşturacağız.’

Kampanyalı bilet satışı olacak

‘Tüm dünyanın büyük heyecanla takip edeceği bu yarışın biletlerini, ülkemizde her bütçeye uygun aralıklarla satışa sunuyoruz. İlk müjdemizi geçtiğimiz günlerde, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna sınırlı sayıdaki biletleri günlük 30 TL’ye gelecek şeklinde duyurmuştuk. Şimdiki sürprizimiz de Formula 1TM severleri yine çok mutlu edecek. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren 24 saat sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Bu kapsamda ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletler yüzde 50’ye varan indirim oranıyla satılacak. Biletlere satışa çıktığı andan itibaren çok büyük bir ilgi olacağını öngörüyoruz.’

Formula 1 Bilet fiyatları

Platinum 1.900 TL- 2.750TL

Gold 1 1.500 TL - 2.200TL

Gold 2 1.500 TL - 2.200TL

Gold 3 1.300TL - 1.900TL

Gold Açık 1.100TL - 1.600TL

Silver 1 850TL - 1.200TL

Silver 550TL - 750TL

Silver 3 750TL - 1.050TL

Silver 4 750TL - 1.050TL

Silver 5 350TL - 475TL

Silver 6 250TL - 350TL

Silver 7 850TL - 1.200TL

Silver 8 850TL - 1.200TL

Açık Alan 90TL - 120TL

Formula 1 biletlerinin satışları 15 Eylül 2020 tarihinde saat 12.00’da başlayacaktır. Biletler İntercity İstanbul Park resmi intenet sitesi üzerinden satışa sunulacak.