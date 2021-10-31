Fizyoterapist ne iş yapar, maaşı ne kadar? Fizyoterapist maaşları ve iş ilanları

Fizyoterapist olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Fizyoterapistlik yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda sizlere Fizyoterapistler ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Fizyoterapistler

tanımı nedir?

Fizyoterapist olanlar, kişilerin yaralanma sonucu, herhangi bir hastalıktan dolayı, doğuştan gelen bir problemden dolayı hareket bozukluğu yaşayanlara ya da vücudunda ağrı ve fonksiyon bozukluğu olan kişilere özel programlar kapsamında egzersiz yaptırırlar. Fizyoterapistler, belirli bir ölçme ve değerlendirmeden sonra kişiye özel programlar yaparak o kişiye yardımcı olmaktadır. Fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan uygulayan değerlendiren rapor eden uzman kişidir. Bu meslekle ilgilenen kişiler sabırlı ve güler yüzlü olmalıdır. İnsanlarla iletişimde iyi olmalıdır.

Fizyoterapistler

2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 8 bin 500 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 13 bin 300 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Fizyoterapistler

olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az lisans mezunu olmak gerekmektedir. İlgili fakültenin bölümlerinden mezun olunması gerekir.

Fizyoterapistler

hangi işleri yapar?

Hastanın kas, sinir ve eklem fonksiyonlarını çeşitli alet ve testler yardımı ile değerlendirmek,

Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez- protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlamak ve uygulamak,

Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımları, nörofizyolojik yaklaşımlar, fonksiyonel aktivite eğitimi, yürüme eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ev rehabilitasyonu ve aile eğitimi, yardımcı, adapte edici, destekleyici ve koruyucu ekipmanların, ortez-protezlerin tasarımı ve eğitimi, özel eğitim, çalışma kapasitesini arttırıcı eğitim, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon uygulamak,

Fizyoterapiye gereksinim duyan yaşlı ve kronik hastaları değerlendirerek fizyoterapi rehabilitasyon programını oluşturumak, yaşlının bağımsızlaşmasını hedefleyen programı uygulayarak, gelişmeleri izlemek, kayıtları tutmak ve boş zaman aktiviteleri düzenlemek,

Gerektiğinde fizyoterapistlerin eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak üzere yurtiçi ve dışında yapılacak olan sağlık ve eğitim çalışmalarına katılmak,.

Fizyoterapi rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı kurum ve birimlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini yönetmek, diğer mensupları ile işbirliği içerisinde sağlık ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak,

Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bilimsel olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için araştırmalar yapmak,

Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarında çalışma kapasitesini belirlemek, gelişimsel ve eğitimsel çalışmalar yapmak, hayatı kolaylaştırıcı projeler planlamak ve sonuçlarını rapor etmek,

Mesleğin otonomisi ve gelişmesi için ilgili sivil toplum örgütleri ile doğrudan işbirliği içinde çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fizyoterapistler

Meslek Ana Grubu nedir?

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Bu mesleğin meslek alt grubu Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu Fizyoterapistlerdir.

Boya Üretim Operatörü

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Fizyoterapist mesleğinin meslek kodu 2264.01’dür.