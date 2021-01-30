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Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları

Fizik tedavi teknikeri olmak isteyen vatandaşlarımız fizik tedavi teknikerliği nasıl olunur sorusunun yanıtlarını arıyor. Fizik tedavi teknikerliğinin maaşının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 13:09
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
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Son yıllarda en çok tercih edilen mesleklerin başında fizik tedavi teknikerliği gelmektedir. Çünkü her geçen gün fizik tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı artmaktadır. Bu açıdan bölüm ilgi görmektedir. Bu mesleğe giriş yapmak isteyenlerin öncelikle iyi bir eğitim alması gerekmektedir. Fizik tedavi teknikeri olmak isteyen vatandaşlarımız fizik tedavi teknikerliği nasıl olunur sorusunun yanıtlarını arıyor. Fizik tedavi teknikerliğinin maaşının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Fizik tedavi teknikerlerinin yaptığı işler arasında fizik tedavi ihtiyacı isteyen vatandaşlarımıza gerekli desteği vermek vardır. Fiziksel aksaklık yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek adına görev yaparlar.

Fizik Tedavi Teknikeri Olmak

Fizik tedavi teknikeri olmak istiyorsanız üniversitelerin meslek yüksekokullarında bulunan Fizyoterapi bölümünü okumak gerekmektedir. Bu bölümden mezun olursanız fizik tedavi teknikeri olarak göreve başlayabilirsiniz.

fizik tedavi teknikeri olan kişiler hem kamuda hem de özelde kolaylıkla iş bulabilirler. Sağlık merkezlerinden tutun da iyileştirme merkezleri, spor kulüpleri, devlet ve özel hastaneler, huzurevleri gibi alanlarda iş bulunabilmektedir.

Fizik Tedavi Teknikeri Görevleri

  • Fizik, tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının gözü önünde hastalara gerekli hizmetleri ve egzersizleri yaptırmak.
  • Fizik tedavi esnasında hem doktorun hem de hastanın güvenliğini sağlamak.
  • Fizik tedavi sırasında herhangi bir sorun meydana geldiğinde bu sorunu kayıt altına almak ve sorunu çözüme kavuşturmak.
  • Sağlığın geliştirilmesi adına fizik ve tedavi programlarına katılım sağlamak.

Fizik Tedavi Teknikeri Çalışma Saatleri

Fizik Tedavi Teknikeri olan kişiler genellikle ayakta hasta bakmaktadır. Gün boyunca ayakta hizmet vermek zorunda olan Fizik Tedavi Teknikerleri, hastayı iyileştirecek olan aletleri kullanırlar. Bundan dolayı fiziksel olarak yorucu bir iştir.

Fizik Tedavi Teknikeri olan kişiler kamuda haftada 40 saat çalışırlar. Bu en düşük saattir. Bunun yanında acil durumlarda kuruma çağrılma, mesai yapma ve nöbet gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Fizik Tedavi Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

Fizik Tedavi Teknikerleri çalışma alanı ve çalıştıkları kuruma göre farklı maaşlar almaktadır. Hem kamuda hem de özel sektörde maaşların farkı olacaktır. Fizik Tedavi Teknikerleri maaşları;

  • Yeni işe başlayanlar 4100 TL ile 4300 TL arası,
  • 5 yıllık çalışanlar 4150 TL ile 4350 arası,
  • 10 yıllık çalışanlar 4200 TL ile 4400 TL arası,
  • 15 yıllık çalışanlar 4500 TL ile 4700 TL arası,
  • 20 yıllık çalışanlar 4700 TL ile 4900 TL arası,
  • 25 yıllık çalışanlar 4750 TL ile 4950 TL arası,
  • 30 yıllık çalışanlar 4800 TL ile 5000 TL arası maaş almaktadır.

Özel sektörde maaşlar değişiklik göstermektedir. İşe yeni başlayan bir fizik tedavi teknikeri ortalama 2600 ila 2900 TL arası maaş alır. Bazı kurumlarda ise en az 3000 TL başlangıç maaşı verilmektedir.



Son Güncelleme: 30.01.2021 13:09
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Anahtar Kelimeler:
Fizik Tedavi TeknikeriRehabilitasyon
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