Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapmaktadır? Aldıkları en yüksek ve düşük maaşlar

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşları ne kadardır, en yüksek ve en düşük aldıkları maaşlar, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler nelerdir, Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim olmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir? Bu tarz soruların detaylı cevaplarını sizler için haberimizde derledik..

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim tanımı nedir?

Bir orta öğretimi kuruluşunda öğrencilere fizik ile ilgili konularda ders veren kişidir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 2021 yılında maaşı ne kadardır? Aldıkları en düşük en yüksek maaşlar ne kadardır?

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşlarını aylık ortalama olarak ifade edecek olursak 4.750 TL olarak söyleyebiliriz. Aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olarak söylenmekle birlikte aldıkları maximum maaş ise 8.800 TL olarak bilinmektedir. Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olunması gereklidir?

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışmak için gereken asgari mezuniyet Lisans programından mezun olmaktır.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapmaktadır?

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1- Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?da belirtilen rutin işleri yapmak,

2- Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere fizik biliminin içine giren konulara ait bilgiler vermek,

3- Fizik kanunları, maddenin geçirdiği fiziksel değişiklikler, fizik problemleri konularında açıklamalarda bulunmak,

4- Öğrencilerin konuları daha iyi anlamaları sağlamak için laboratuvarda fiziksel deneyler yapmak veya yaptırmak,

5- Öğrencilere araştırmaya sevk edici ödevler vermek,

6- Lisede matematik, ortaokulda fen bilgisi ve matematik derslerine girebilir vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim meslek ana grubu nedir?

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim profesyonel meslek mensupları meslek ana grubuna dahildir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim meslek alt ana grubu nedir?

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları meslek alt ana grubuna dahildir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim meslek grubu nedir?

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ortaöğretim öğretmenleri meslek grubuna dahildir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim meslek birim grubu nedir?

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ortaöğretim öğretmenleri meslek grubuna dahildir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim meslek kodu araştırdık. Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim meslek kodu 2330.08 olarak geçmektedir.