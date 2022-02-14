Fitreyi para olarak ödemek caiz midir? Fitre para ile verilir mi? Diyanetten açıklama

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte fitre konusu da merak edilmeye başlandı. Son zamanlarda pek çok kişi fitrenin para ile verilmesinin caiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamaları da araştırılıyor.

Peygamber efendimizin Fitre ile ilgili ‘onun arpadan veya hurmadan bir ölçek verilmesi’ konusunda ki hadisi araştırılıyor.

Ebu Said konu ile ilgili ‘Biz Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem zamanında fitreyi bir ölçek yiyecek şeklinde verirdik.’ Derken fitrenin para olarak verilip verilemeyeceği araştırılıyor.

Diyanet konu ile ilgili fıtır sadakasının para, elbise veya mefruşat olarak verilmesi helal değildir açıklamaları yaparken peygamber efendimizin söylemleri şeklinde verilmesi farz kılınmıştır.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed fitre konusunda fitrenin ölçek ve yiyecek şeklinde verilmesi gerektiği açıklanmıştır.