Fitre nedir, neden verilir? Fitre kaç günlük verilir? Fitre kimlere verilebilir?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından, 2021 senesi Ramazan aşı başlangıcından 2022 senesi Ramazan ayı başlangıcına dek olan süre için fitre ücretinin 28 TL olarak belirlenmiş olduğunu açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında fitrenin ne olduğu araştırılmaya başlandı.

Fitre nedir?

Fitreye halk arasında sadaka-i fıtır deniliyor. Fitre, ramazan ayının sonuna gelen ve asli ihtiyaçlar dışında, artıcı olma ve üstünden 1 sene geçme şartı aranmadan nisap miktarı mala sahip olan bütün Müslümanların vermesi vacip olan mali bir ibadettir. Bu yüzden fitreye, “Can sadakası” ya da “Beden sadakası” da deniliyor. Aynı zamanda fitre, fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda, bayram günlerinin neşesinden bu kişilerin de yararlanmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir.

Kaç günlük fitre veriliyor?

Fitre, borcundan ve asli ihtiyaçlarından çok olarak nisap miktarı malı bulunan bütün Müslüman’lara vacip olan bir konudur. Kişinin fitre ile mükellef olabilmesi için öngörülmüş olan zenginlik ölçüsü, zekatta aranan nisaptır. Fakat fitrede, zekatta öngörülen, malın artıcı olması ile üstünden 1 sene geçmiş olması şartı aranmıyor.

Fitre, Ramazan Bayramı’nın 1. Günü tan yerinin ağarması ile vacip olması ile beraber, Ramazan ayı süresince de verilebiliyor. Öyle ki muhtaç olan kişilerin bayramdaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına, bayram günü öncesinde verilmesi daha iyi olur. Fakat, Bayram sabahı gelene dek fitre verilmemiş ise, Bayram günleri içinde muhakkak verilmesi gerekiyor. Zamanında verilmeyip sonraya bırakılmış olan fitreler de, ilk fırsatta verilmelidir.

Kimlere fitre verilir?

Anne, baba, büyük anne ve büyük babalarına,

Oğul, oğlanın çocukları, kız, kızın çocukları ile bunlardan doğmuş olan çocuklara,

Müslüman olmayan kişilere,

Karı ile koca birbirlerine

Fitre, zekat verilebilecek bireylere veriliyor. Zekat verilmesi caiz olmayan bireyleri fitre verilmesi de uygun değildir. Zekat ile fitrenin, Tevbe Suresinin 60. Ayetinde sayılanların haricinde kalan kişi ile kuruluşlara verilmesi caiz değil. Aynı zamanda zekatın verileceği birey, gerekli şartlara uysa dahi zekat mükellefi olanlar;

Fitre veremezler.

2021 yılı fitre tutarı ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından, 2021 senesinin Ramazan Ayı başlangıcı itibari ile 2022 senesi Ramazan Ayı başlangıcına dek olan süre içinde uygulanacak olan fitre tutarını belirleyerek açıkladı. Açıklama doğrultusunda fitre 28 TL olacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada fitre tutarının belirlenmesi ile ilgili kriterlere yönelik, “İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.” denildi.

Aynı zamanda, belirlenmiş olan tutarın nakdi olarak ve gıda maddeleri olarak da ayni şekilde verilebileceği belirtildi.

Belirlenmiş olan tutarın günlük fidye tutarı olduğu da belirtilerek, “Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı veya daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.” Açıklaması yapıldı.