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Fitre nedir? Fitre kimlere verilir? 2021 yılı Diyanet fitre ne kadar oldu?

Bir Müslüman'ın her sene Ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak ettiği bir konu da fitre miktarı oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarı, bir kişinin günlük gıda ihtiyacına göre belirleniyor. Fitrenin ne zaman ve hangi kişilere verilebileceği ise, Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Sizler için fitre ile ilgili tüm detaylı bilgileri haberimizde sunduk..

15 Mart 2021 Pazartesi 21:32
Fitre nedir? Fitre kimlere verilir? 2021 yılı Diyanet fitre ne kadar oldu?
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2021 yılı Fitre miktarı ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu 2021-2022 Fitre miktarını kişi başı 28 TL olarak açıkladı. Bu miktar aynı zamanda günlük fidye miktarı olarak da kabul edildi. Dini temeller ve günlük kişi başı gıda masrafına göre bu ücretin belirlendiğini açıklayan Dini İşleri Yüksek Kurulu, konu ile ilgili açıklamasında fidyenin ve fitrenin eğer kişi isterse daha fazla verebileceğini de söyledi. 

Fitre nedir?

Fıtır sadakası halk arasında fitre olarak bilinmektedir. Ramazan ayında hem diğer kişilere yardım amacıyla hem de bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslüman bir kişinin maddi durumu kendisinden zor olan birine belirlenen miktarda bir sadaka vermesidir. Fitre vaciptir. Sünnetle sabittir. Müslüman bir kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermek zorundadır. Fıtır Sadakasının vacip olma vakti Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilmektedir. Bayram da ya da daha sonra da Fitre verilebilir. 

Şafii mezhebine göre, fitrenin, bir mazeret bulunmadığı takdirde bayramın birinci günü gün batımından sonraya bırakılması haramdır. Fitrenin Ramazan bayramının birinci günü verilmesi caiz bulunmuştur. 

Fitrenin asıl amacı ise, maddi durumu kötü olan bir kişinin yaşadığı toplum standardına göre bir günde yiyeceğinin rahatlıkla karşılanması, bayram sevincine diğer insanlar gibi rahat bir şekilde katılabilmesinin sağlanmasıdır. 

Müslüman bir kişi fitresini, zengin olanlara, anne babasına, çocuklarına, torunlarına veremez. Kişi zaten bu kişilere yardım etmek mecburiyetindedir. Fitre, bir kişiye değil aynı zamanda başka kişilere de  verilebilir. Fakat bir kişiye verilen miktar, o yıl içerisinde belirlenen fitre miktarından az olmamalıdır. 

Fitre ne zaman verilir?

Ramazan bayramının birinci günü vacip olmaktadır. Fakat bayramdan önce de verilebilir. Bunun daha iyi ve makbul olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra fitre, bayramdan sonra da verilebilmektedir. Fakat bayram namazından önce verilecek kişiye ulaştırılması müstehap olarak kabul edilmiştir. Şafii Mezhebine göre ise bayramın birinci gününün akşamına kadar fitre verilmelidir. Gün batımından sonraya bırakmak haram sayılmıştır. 



Son Güncelleme: 15.03.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
FitreDiyanetBayram
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