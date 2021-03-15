Fitre ne kadar oldu? Diyanet 2021 Fitre miktarı açıklandı mı?

2021 Fitre miktarı ne kadar oldu?

ayında Müslümanlar için verilmesi vacip olan fitre, kişi başı olarak hesaplanmaktadır. Her yıl fitrenin ne kadar olacağını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu belirlemektedir. 2021 yılında da fitrenin ne kadar olacağı merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre 2021-2022 fitre miktarı kişi başına 28 TL olarak belirlendi. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı ardından fitre miktarı açıklandı.

Yapılan açıklama da ‘ Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. Maddelerden ayni olarak da verilebilir.’ ifadeleri yer aldı.

Belirlenen bu miktarın aynı zamanda günlük fidye miktarı olduğu da söylendi.