Fitre ne kadar oldu? Diyanet 2021 Fitre miktarı açıklandı mı?

2021 Fitre miktarı ne kadar oldu?
Yapılan açıklama da ‘ Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. Maddelerden ayni olarak da verilebilir.’ ifadeleri yer aldı.
Belirlenen bu miktarın aynı zamanda günlük fidye miktarı olduğu da söylendi.
Son Güncelleme: 15.03.2021 20:44