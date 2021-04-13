Fitre ne kadar? 2021 Fitre kimlere verilir, verilmez?

2021 yılında Fitre bedeliyle ilgi açıklama Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof.Dr. Abdurrahman Haçkalı’dan geldi. Din İşleri Yüksek kurulu tarafından 2021 yılında verilecek olan fitrenin bedeli 28 TL olarak açıklandı. Bu fitre fiyatı günümüz koşullarına göre bir kişinin gıda ihtiyacına göre hesaplanmıştır.

Bu belirtilen miktar nakit olarak ya da gıda yardımı olacak şekilde de verilebilir.

Fitre kime verilir?

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası , ramazan orucunun tutulmasının ardından bayrama ulaşmanın şükrü olarak , dinen zengin olan kişilerin ,belirli kişilere verilmesi vacip olan bir sadakadır.

Kişi ,kendi adına ve çocukları adına fitre vermekle yükümlüdür. Ramazan bayramının birinci günü de verilebilir ya da bayramdan önce de verilebilmektedir. Hatta bayramdan sonra da verilebilmektedir. Bayram namazından önce verilmesi müstehap olarak kabul edilmiştir. Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caiz sayılmaktadır.

Fitre , insanın bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilmesidir. Kişi kendi usulüne fitre veremez. Ayrıca eşler arasında kendilerine fitre verme olayı olmaz. Diyanet'e göre fitre verilmeyecek kişiler şunlardır;

Anne ,baba büyük anne ve büyük baba

Oğul , kız ve onların çocukları

Eşine

Zengin olan kişilere

Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

Kardeş, teyze,dayı,amca hala ve onların çocukları

Gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide zengin değilse bunlara fitre verilebilmektedir